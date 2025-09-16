El Pan con chicharrón fue el ganador en el Mundial de Desayunos, realizado por Ibai Llanos. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El Mundial de Desayunos no solo ha dejado a Perú como ganador con el , sino que también ha dejado mucho contenido en las redes sociales como , donde el hashtag #PanConChicharron generó en la última semana 14.000 contenidos creados.

Según información de esta plataforma, el 90% de este contenido provino de Perú, que ganó el concurso realizado por el streamer español Ibai Llanos.

Además, la tendencia generó 183 millones de vistas durante los últimos siete días. Otro hashtag que generó la atención fue #MundialDeDesayunos con 175 millones.

La atención estuvo centrada en nuestro país. Y es que la gastronomía peruana es conocida a nivel mundial. Es así que #ComidaPeruana tuvo 52 millones de video views y más de 19.000 contenidos creados en total.

De las cifras conocidas, en el top 5 de los países de mayor popularidad en cuanto al #MundialDeDesayunos Perú ocupó el primer lugar.

Lo siguieron Chile en segunda posición, España, Colombia y Argentina. Sin embargo, también destacan que Perú triplica a Chile, que está en el 2° lugar.

Otros hashtag que fueron tendencia son #Ibai, que tuvo 336 millones de video views, e #IbaiLlanos que tuvo 61 millones de video views.

