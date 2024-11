Tiene más de nueve millones de seguidores en la red social de origen chino, además de otros millones más en YouTube, Facebook o Instagram. Su proyecto se llama Calligraphilic y, aunque suene contradictorio, nunca estuvo en sus planes ser una influencer.

Gallegos estudió Turismo, pero siempre tuvo como pasión la escritura, la caligrafía. Esto la llevó a perfeccionar el arte que tiene en sus manos y que le ha servido para trabajar. Pero el gran cambio llegó con la pandemia. Un momento de inspiración la hizo mirar a las redes sociales como una oportunidad, que al día de hoy la ha llevado a públicos de México, España, Inglaterra.

La joven cusqueña fue seleccionada entre muchos otros creadores de contenido del Perú, y de otras partes del mundo. A la cita también participaron otras dos influencers: Christie Basil, de Indonesia, y Alex Lourdes, de Estados Unidos.

En esta época de la inteligencia artificial y las redes sociales, Gallegos apuesta por un contenido de calidad y educativo. Habló con El Comercio sobre el encuentro con Shou Zi Chew y más.

- ¿Cómo fue que te contactaron de TikTok?

Hace un mes me llamaron de TikTok, me seleccionaron entre todos los creadores de Latinoamérica y de habla hispana para representar en el foro de APEC. Claro, había pasado por muchos filtros, me preguntaron si sabía inglés ­‑creo que eso también aportó muchísimo-, y pasé por una segunda entrevista ya con todos los líderes de cada país.

- Y cómo fue el encuentro con Shou Zi Chew, porque entiendo que hubo una charla y otra reunión con ustedes.

Todos los días estábamos junto al equipo de TikTok, las tres creadoras, para estar en todas las actividades, sesión de fotos, entrevistas, etcétera, estábamos todos juntos todo el tiempo, teníamos los almuerzos juntos, y en el segundo día nos dijeron que teníamos una cena. Alistamos todo, fuimos al lobby [del hotel donde se hospedaron], nos recogieron y en la movilidad nos comentaron que Shou iba a asistir a esa cena. Entonces fue una total sorpresa.

Shou Zi Chew, CEO de TikTok, estuvo en el Perú durante el foro APEC y dio una charla magistral. (Foto: Andina)

¿Y qué fue lo que conversaron en esa cena?

Estaba un poco nerviosa. Yo me presenté primero. Le dije “Hola, mucho gusto. Soy creadora de contenido, hago caligrafía, me llamo Paola Gallegos” y me dijo “Claro que te conozco, mucho gusto. Tú eres de Cusco, has estudiado turismo, ¿verdad?”

Fue un mix de muchas emociones porque fue muy gratificante que él ya sabía de mí. Él se sentó a mi lado, fue algo aleatorio, y fueron como tres horas de cena donde estuvimos compartiendo un montón de cosas, pero muy amicalmente. Realmente él da mucha confianza para hablar, como si fuese una persona normal, una persona común y corriente, y eso también es muy admirable. Algo que destaco es su sencillez, su humildad y su capacidad de poder conversar como una persona normal a pesar de todos los logros que ha tenido . Miró mi TikTok conmigo al lado y me dijo “Explícame este video, explícame este otro”. Yo le dije que en uno estoy mostrando mi proyecto de letras viajeras, donde viajo haciendo turismo, haciendo documentales de turismo, pero también mostrando un poco mi arte, mi lettering, en diferentes carteles alrededor del Perú, y me dijo que le parecía excelente que combine la carrera profesional con mi pasión, que es el arte y la caligrafía.

- ¿Y entre eso te dio algunos consejos para mejorar el trabajo en TikTok?

En realidad, primero me siguió en TikTok (me dio follow). No sé si hubo tantos ‘consejos’, pero fue más una charla donde él veía mi contenido. Me preguntó cuál era mi video más viral o el video que más me gustó hacer. También me preguntó cómo monetizo fuera de la plataforma. Le conté mis formas de monetizar, que una de ellas era con mi academia online y mi academia presencial. Entró a mi página web, vio el curso que está vigente. Me gusta mucho el enfoque que él da a los creadores, que es qué haces fuera de la plataforma, que no todo se queda en TikTok, sino qué hay más allá, qué hay fuera de la plataforma. Le gustó realmente mi página web.

- ¿Y hay algún secreto en los videos de TikTok? Leí que hay una clave que tiene Shou Zi Chew

Una de las cosas que hablamos fue de la Pausa Millennial, que es lo que haces para que tu video sea atractivo. Por ejemplo, si es que demoras al mostrar quién eres, hay un silencio de un milisegundo que eso puede hacer que todos pasen tu video, entonces ese primer segundo es clave para que la gente pueda quedarse viendo tu video y reteniendo a la gente que quiera ver ese video en específico. Él siempre recomienda eso, empezar con un gancho, con algo muy llamativo para que la gente pueda quedarse . Él observó la forma en la que yo hago eso, cómo yo conecto con mi audiencia y recomienda eso para todos. Él dice que es de frente, decir la idea clara que quieres tener en tu video.

Paola Gallegos (izq.) junto a las influencers de Estados Unidos e Indonesia, que participaron en la cena con Shou Zi Chew. (Foto: Andina)

- Y cómo es que llegaste a ser influencer, ahora todavía más reconocida. Después de las noticias te deben estar buscando por todos lados.

Creo que también hay un mensaje muy importante en mi contenido que es revalorar un arte escrito, un arte antiguo que se pierde por la llegada de la imprenta, la llegada de la era digital, se pierde este hábito de escribir. Entonces, primero a mí me encantaba siempre escribir, siempre tenía muchos plumones, yo hacía los papelotes en el colegio. Al principio esto nace con la idea de tener un hobby. Fui descubriendo que habían cursos y siempre llegué a la mano de personas que han inculcado que la caligrafía no es un chiste, que no es algo que se puede hacer muy autodidactamente. La caligrafía es un arte que debe ser aprendido al pie de la letra porque hay estilos de caligrafía que ya están muy parametrados, tú no puedes romper esas reglas. Es una disciplina bastante rigurosa.

No era mi intención ser influencer, sino simplemente difundir este arte que no era muy famoso, que no mucha gente lo hace, que es una cosa más cerrada. Cuando yo tomaba clases de caligrafía era muy cerrado, era dirigido solo a diseñadores gráficos o artistas plásticos, pero no más allá. Entonces, yo quería que se conecte el arte a más gente, que llegue a niños, que llegue a gente que no lo quiere tomar tan rigurosamente como yo lo aprendí, sino más libre, una forma más fresca, más jovial. Yo empecé enseñando y ese era mi enfoque.

- ¿Y en qué consiste Calligraphilic?

Antes de la pandemia esa era mi forma de trabajo. Tenía un emprendimiento donde vendía cosas hechas a mano, escritas a mano, como partes de boda, hacía certificados hechos a mano y cosas así, muy especiales que me solicitaban, y también los talleres presenciales, tanto en Cusco como en Lima; pero justo estaba en Lima cuando llegó la pandemia. Nos quedamos encerrados todos y yo veía que no había forma de tener tu negocio, muchos negocios cayeron. Vi que todos estaban usando TikTok para bailar, para hacer esas cosas muy de moda o para divertirse, pero no había alguien que esté enseñando el arte de caligrafía. Me propuse subir un video, a ver qué tal le va. De los cinco primeros videos que subí, uno de ellos llegó a 700.000 vistas en menos de una semana. Gracias a eso creo que yo tomé el impulso de poder continuar.

- ¿En qué plataformas te encuentras?

Yo soy multiplataforma. Tengo Pinterest, tengo YouTube, Facebook e Instagram. Trato de subir contenido ahí y estar presente en todas las plataformas. Recientemente fue que la gente empezó a pedirme muchos más cursos; entonces, ya tengo desde el 2021 cursos grabados en plataformas como Domestika, por ejemplo.

- Si bien no estaba en tus planes ser Influencer, por lo que veo, ¿qué piensas hoy de lo que es un Influencer?

Creo que la palabra no está bien dicha. Creo que el futuro es ser creador de contenido. Todas las personas manejan algo, o sea, son expertos en algún tema, en algún tópico, y yo siento que cada uno deberíamos aprovechar la posibilidad que nos da las redes sociales de llegar a tanta gente. No tiene límites las redes sociales, y lo tenemos gratis. Son herramientas que nos da la tecnología para poder alcanzar audiencias inimaginables. Antes, uno para ser influencer o para ser escuchado tenía que pagar o estar en el periódico, estar en la radio, estar en revistas, estar en la Tele, tenía que hacer mucho esfuerzo para ser escuchado. Hoy en día todos podemos ser escuchados gracias a las plataformas.

Para mí hay dos tipos de influencers. Uno de ellos, son tal vez los que más les gusta la farándula -lo cual no está mal, pero digamos que su público es otro-, y también estamos las personas que queremos hacer un cambio, ayudar a que las plataformas sean espacios saludables, es decir, fuera de chismes, fuera de superficialidades, porque eso también se ha ido viendo mucho en la tecnología. Entonces, también estamos las otras personas creadoras de contenido que compartimos contenido de valor, que tratamos de aportar a que estas plataformas enseñen algo. L a labor de un influencer sea para farándula, sea para para contenido educativo, no debemos tomarla a la ligera porque es una gran responsabilidad.

- ¿Qué papel podrían tener los influencers en el Perú?

Cuando yo empecé no había muchos tiktokers. Hoy en día en Perú está creciendo muchísimo el mundo de influencers. Es importante que todos se puedan especificar, o sea, tener un nicho muy claro, dar un mensaje claro en su contenido. Yo estoy feliz, primero porque Perú está siendo escuchado, en Perú están saliendo más y más creadores muy buenos, de valor, que aportan no solo a la cultura peruana sino al mundo en general, porque siempre es importante que Latinoamérica tenga un buen contenido que represente.

- Otra pregunta es sobre las edades. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que las redes sociales son para personas jóvenes. ¿Qué piensas?

Lo que yo pienso es que el contenido tiene que ser muy bueno. Hay muchas personas mayores que también quieren usar las plataformas y yo creo que ellos tienen algo a favor, y es que ellos tienen mucho conocimiento, de hecho tienen más conocimiento que un joven. Entonces, yo creo que es importante y es momento de que también los adultos y las personas mayores puedan utilizar esto a su favor, la tecnología a su favor, en el hecho de seguir compartiendo su voz, que van a seguir siendo escuchados. Como te digo, y lo que he hablado yo con el equipo directamente de TikTok, no importa quién eres sino qué es lo que compartes y cómo llegas al público. Seas mayor, seas menor, seas muy joven, también puede ser escuchado.

- ¿Y cómo ves la movida de las redes sociales en regiones? ¿Es diferente?

Es muy diferente. En Cusco recién están empezando a haber creadores de contenido. Nos falta aprender muchísimo, pero también estoy feliz de poder estar ahí, poder ser parte de esa comunidad y de alguna forma siendo creadora internacional y estar en Cusco, tal vez aportar con lo que ellos necesiten. Yo feliz de poder estar ahí, con ellos, tener una comunidad en regiones. Este crecimiento se va a ver más adelante. En Lima están todos, y más centralizado, hay muchos más influencers, bastante grandes. En Cusco no, y en provincia. Esto va a ir creciendo poco a poco.