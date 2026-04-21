Lo prometido ha sido cumplido. Hace 4 años el influencer Phillip Chu Joy prometió regalar consolas PlayStation 5 a quienes cumplieran la labor de miembros de mesa en su lugar de votación, algo que confirmó que realizó el pasado domingo 12 de abril en la forma de un vale.

Ahora el empresario y ‘youtuber’ ha puesto la muestra de que cumplió con lo prometido, subiendo a su cuenta de Instagram un video en el que aparecen las tres miembros de mesa sujetando el obsequiado PS5, que además venía con los videojuegos “Grand Turismo 5” y “Astro Bot”.

“Estoy súper agradecida por este mega regalo. Todas las horas han valido tanto la pena cuando recibimos este obsequio”, dijo una de las entrevistadas.

Aparte del PlayStation 5, Phillip Chu Joy indicó por redes sociales que también les entregó una lonchera a los afortunados miembros de mesa.

“Mucha suerte a todos los que votan en locales donde hubo demoras y no llegó el material a tiempo”, concluyó su mensaje en aquella ocasión.