Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Lo prometido ha sido cumplido. Hace 4 años el influencer Phillip Chu Joy prometió regalar consolas PlayStation 5 a quienes cumplieran la labor de miembros de mesa en su lugar de votación, algo que confirmó que realizó el pasado domingo 12 de abril en la forma de un vale.
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