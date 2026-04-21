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Phillip Chu Joy regaló tres PS5 a los ciudadanos que cumplieron su labor como miembros de mesa en su lugar de votación para las elecciones del 12 de abril.
Phillip Chu Joy regaló tres PS5 a los ciudadanos que cumplieron su labor como miembros de mesa en su lugar de votación para las elecciones del 12 de abril.
/ Phillip Chu Joy
Por Redacción EC

Lo prometido ha sido cumplido. Hace 4 años el influencer Phillip Chu Joy prometió regalar consolas PlayStation 5 a quienes cumplieran la labor de miembros de mesa en su lugar de votación, algo que confirmó que realizó el pasado domingo 12 de abril en la forma de un vale.

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