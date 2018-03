Así puedes descubrir todo lo que Facebook sabe sobre ti

¿Te has parado a pensar en todo lo que Facebook sabe sobre sobre ti? ¿Y sobre las conexiones que hace la red social para obtener todavía más información?



La red social más popular del mundo acumula datos de casi ‎1,94 mil millones de personas.



Con esos datos, el gigante creado por Mark Zuckerberg vende anuncios segmentados a otras empresas. Por ejemplo, a un restaurante que busca llegar a mujeres de entre 25 y 40 años en una determinada ciudad a las que les guste la cocina asiática.



Aun ajustando la configuración de privacidad, es imposible evitar que la red almacene informaciones sobre ti.



En los últimos años, tras casos polémicos como el del austríaco Max Schrems - cuya investigación sobre lo que Facebook sabía sobre él mismo provocó la mayor demanda colectiva contra la empresa, el caso "Europa vs. Facebook"- la empresa ha dejado más claras sus políticas de datos y privacidad.



Quise saber qué era lo que Facebook sabía, así que me bajé los datos sobre mí que tiene la red social -hay que ir a la sección "General" de la configuración de Facebook y darle a "descargar una Copia de tu información"-, e investigar otros datos almacenados en mi perfil.



Estas son algunas informaciones sorprendentes que Facebook tiene sobre ti.



1- Las 'coordenadas' de tu cara



Al bajar una copia de los principales datos sobre mí que tiene Facebook, obtuve un paquete con archivos para fotos y videos, y un archivo llamado "index.htm" que hay que abrir en un navegador. Ese archivo permite visualizar esas informaciones de manera organizada.

Tras la primera página del archivo, donde están las informaciones personales, es posible ver tres líneas de números que equivalen a una especie de impresión digital de tu rostro, según Thiago Tavares, de la organización Safernet.



"Hay 34 puntos en la cara que son fijos. La distancia entre esos puntos se puede calcular, y ese cálculo permite que un algoritmo consiga identificar automáticamente una cara".



Es por eso que, cuando un amigo sube una foto en la que sales, Facebook consigue saber que eres tú quien está en ella y sugiere que te etiqueten.



Pero puedes impedir que la empresa guarde ese mapa de tu cara y te reconozca en las fotos.



Para hacerlo, tienes que ir a "Configuración" y escoger la opción "Nadie" en la pregunta "¿Quién recibe sugerencias para etiquetarte en fotos en las que parece que estás presente?"



2 – Dónde estás, dentro y fuera de internet



Una de las secciones más sorprendentes en Facebook es la de "Seguridad". Allí hay informaciones sobre las computadoras, celulares y tabletas que usaste para entrar en la página.



En mi caso, la lista cubría los tres últimos años. Allí están las IPs y también las fechas y horarios en los que accedí a Facebook, los navegadores que utilicé y hasta la operadora del celular con el que me conecté.



El archivo también tiene cookies que Facebook almacenó en su navegador, archivos que registran rastros de navegación sobre el tiempo que permanecí en cada página, la secuencia de clicks que hice, los datos que coloqué en un formulario online, etcétera.



"Si deshabilito en mi computadora el almacenamiento de cookies, no puedo usar Facebook ni muchas páginas y servicios. Por eso estos productos no son gratis como piensa la mayoría. Pagas con tus datos personales y con tu privacidad", dice Tavares.



Lee también: Por qué se sigue compartiendo en Facebook ese texto inútil sobre copyright



Incluso las fotos que compartes en tu perfil pueden trazar datos detallados sobre dónde estabas cuando la sacaste.



3 – Fotos que "olvidaste" en tu celular



La sección de "fotos sincronizadas" de los datos bajados de Facebook también es intrigante. Como yo no tenía ninguna, no sabía exactamente qué se almacena en ese apartado.



La app de Facebook para smartphones tiene actualmente una opción para sincronizar automáticamente su celular con tu perfil en la red.

Si usas mucho la opción de "conectar con Facebook" en otras páginas y servicios, debes saber que lo que haces en esas páginas también podrá ser utilizado en la red de Mark Zuckerberg.



Si se habilita la opción, la página se comunica con tu celular y transfiere las últimas fotos que sacaste, sin que necesites hacerlo manualmente, a un álbum privado. Si quieres, puedes hacer que ese álbum sea público y compartir fotos con amigos.



Thiago Tavares alerta de los peligros de la herramienta. Si alguien consigue la contraseña de tu cuenta, tendrá acceso a ellas.



"Muchas publicaciones no intencionadas de fotos íntimas acaban sucediendo así, como la activación de la sincronización de fotos automática del celular en Facebook. La persona no lo sabe", afirma.



4 – Lo que te gustaría comprar



En la sección "Anuncios" de mi archivo de datos, encontré una larga lista de empresas y temas que Facebook cree que me gustaría ver en mi muro.



La mayoría de los ítems era correcta, pero algunos no tenían mucho sentido, como películas que no me gustan mucho o nombres de ciudades con las que no tengo relación. Más abajo hay una lista de anuncios a los que yo hice clic en el sitio.



Según Tavares, Facebook decide qué anuncios te muestra a partir de tu comportamiento en la red social.



Si no quiero ver más anuncios en Facebook, no hay nada que pueda hacer, dice Tavares.



"Es imposible no ver anuncios en Facebook, de la misma forma en que es imposible tener un 100% de privacidad usando redes sociales. Una cosa es incompatible con la otra. Es vendiendo anuncios como gana dinero la plataforma".



Pero, ¿significa esto que la empresa está enviando esas informaciones sobre ti a otras empresas? Facebook dice que no y, según Tavares, no es posible demostrar lo contrario.



5- Todas tus búsquedas



No todos los datos que Facebook almacena sobre ti están en ese archivo disponible para descargar.



Todas tus interacciones, comentarios, "me gusta" y búsquedas en la red social desde el momento en que entraste, están almacenados en el "Registro de Actividades".

Para llegar ahí, haz clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha de la página, al lado del candado.



Uno de los detalles sorprendentes que encontré en esa sección, en el ítem "Fotos", son todos los videos que vi dentro de Facebook, aunque no haya hecho "me gusta" en los posts en los que estaban ni escrito comentarios. Basta darle al "play" y el sitio registra que lo vi.



De igual manera, están registradas todo lo que tecleé en la sección de búsquedas desde que creé mi cuenta en 2007: nombres de personas, eventos y otras palabras clave.



El registro de actividades es la mejor manera de saber, en tiempo real, la información que le estás dando al sitio. Si compartes canciones que estás oyendo, libros que estás leyendo, si decides ver posts de un amigo en tu muro o confirmar la presencia a un evento. Todo estará ahí.

