Clubhouse, una aplicación de chat de audio solo a la que se accede solo por invitación, y lanzada hace menos de un año, ha llamado la atención de los peces gordos de la industria tecnológica -como el CEO de Tesla, Elon Musk y el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Pero, qué más se sabe de esta nueva ‘app’, censurada ayer en China por el gobierno de ese país.

La aplicación está solo disponible para iPhone de momento. Una vez que está dentro, le permite iniciar o escuchar conversaciones sobre una gran cantidad de temas, desde tecnología hasta deportes profesionales, crianza de los hijos, literatura afroamericana, etc. No hay publicaciones, fotos o videos, solo un perfil de las personas y sus voces.

Las conversaciones pueden ser íntimas, como una llamada telefónica, o pueden incluir miles de personas que escuchan una charla con nombres destacados en negrita, como una conferencia o una entrevista en un escenario. Piense en parte un podcast, en parte una conferencia telefónica y en parte en una red social. Es de uso gratuito y no hay anuncios, al menos no en este momento.

¿Cómo se entra?

Actualmente, la única forma de obtener una invitación a la app es a través de alguien que ya esté en Clubhouse. La aplicación aún está su versión “beta”, como Gmail en sus primeros días, y era una insignia de la dignidad de un ‘nerd’ para obtener una cuenta.

Si aún no conoces a nadie que pueda invitarlo, es posible que no tenga que esperar mucho más. Cuando se lanzó Clubhouse, los nuevos miembros solo recibieron dos invitaciones.

Ese número ahora ha aumentado a cinco, lo que indica que la aplicación se siente lista para ampliar su audiencia. También puede descargar la aplicación y estar en una lista de espera para ingresar al ‘club’.

Esto es parte del atractivo actual de la aplicación, como un club exclusivo, solo que se expande minuto a minuto. El aura ha sido magnificada por el poder estelar de los primeros miembros como la estrella del rap Drake, el actor Jared Leto, la actriz Tiffany Haddish y figuras de la tecnología influyentes como el capitalista de riesgo Marc Andreessen y el CEO de Twitter, Jack Dorsey.

Una vez que tenga una invitación, puede importar su perfil de Twitter, o comenzar desde cero, y luego seguir a personas o “clubes” en una amplia gama de temas.

La aplicación anima a las personas a utilizar sus nombres reales, aunque no parece que se aplique. También necesitará un iPhone: Clubhouse aún no funciona en teléfonos Android y no está en la web.

¿Quién inventó Clubhouse?

Clubhouse creado por el empresario de Silicon Valley Paul Davison, conocido por una aplicación de redes sociales impulsada por la ubicación, Highlight, que Pinterest compró en 2016, y un ex ingeniero de Google, Rohan Seth.

Aunque obviamente no fue planeado, probablemente no podrían haber elegido un mejor momento para comenzar a dar la bienvenida a unos pocos seleccionados en Clubhouse.

La aplicación hizo su debut en marzo pasado, justo cuando se les ordenaba a las personas que se quedaran en casa para combatir la pandemia y se encontraban ansiosas por hablar con otras personas además de su familia o compañeros de habitación.

¿Por qué tanta atención a Clubhouse hoy?

La razón principal es probablemente que Musk y Zuckerberg recientemente hicieron apariciones sorpresa en Clubhouse. Cuando dos íconos de la tecnología con un valor combinado de $ 280 mil millones eligen usar la misma aplicación para transmitir su mensaje con unos pocos días de diferencia, la gente tiende a sentarse y tomar nota.

En su aparición del 31 de enero, Musk comenzó discutiendo su misión de llegar a Marte a través de su compañía de cohetes Space X y compartiendo sus puntos de vista sobre las criptomonedas, la inteligencia artificial y la pandemia en curso.

Pero luego sacudió a Clubhouse la convocatoria del CEO de Robinhood, Vlad Tenev, para una entrevista sobre el papel de su aplicación en la transformación de las acciones de GameStop.

Esa entrevista ilustró dos puntos que es importante recordar sobre Clubhouse. Aunque la aplicación en sí dice que no registra las discusiones que ocurren dentro de sus salas, eso no significa que otros participantes no lo hagan. Y las grabaciones publicadas de discusiones como esa también demuestran que hay formas de sortear el límite de 5,000 personas de Clubhouse en sus salas.

La aparición de Zuckerberg el 4 de febrero sumó aún más la curiosidad por la aplicación.

¿Solo están entrando gente de la industria tecnológica?

Si bien los primeros usuarios de Clubhouse eran en gran parte capitalistas de riesgo y gente de inicio, a medida que la base de usuarios de la aplicación se ha expandido, también lo ha hecho la diversidad de sus miembros.

Los usuarios ahora pueden explorar temas como “Pregúntele a un entrenador: la vida, el amor y la búsqueda de la alegría, el dinero y la salud”, “Conceptos básicos de Bitcoin para los baby boomers”, “Drag Race Clubhaus”, “Invertir siendo negro” y “Basado en plantas, Conceptos básicos para principiantes con la dietista Jasmine”.

¿Que pasó en China con Clubhouse?

Miles de usuarios chinos han acudido en masa a la aplicación en los últimos meses, atraídos por las discusiones sin restricciones que permitió con personas en el extranjero, particularmente sobre la democracia, Taiwán y otros temas delicados. Eso fue especialmente sorprendente dado que el gobierno del presidente Xi Jinping es cada vez más hostil a las voces independientes.

Clubhouse permitió a muchos usuarios del continente su primera comunicación directa con personas en Hong Kong y Taiwán y con exiliados de la minoría uigur en la región noroeste de Xinjiang.

La aplicación fue eliminada de la tienda de Apple Inc. en China al menos el 16 de diciembre, según Benjamin Ismail, un activista del grupo Apple Censorship que rastrea la censura en la Apple Store. Los usuarios aún podrían descargarlo si tuvieran acceso a una tienda de aplicaciones de Apple en el extranjero.

Pero el lunes, los usuarios chinos perdieron el acceso a Clubhouse, al igual que miles de otros sitios web y aplicaciones de redes sociales han sido bloqueados por el Partido Comunista Chino utilizando el sistema de filtros de Internet más extenso del mundo.

VIDEO RECOMENDADO

Subastan en EE.UU dispositivos de espionaje de la KGB