Reddit y Kick se suman a las plataformas restringidas en Australia. (Fotos: AFP)
Agencia AFP

Reddit y Kick también serán restringidos en Australia para menores de 16 años

La popular plataforma de redes sociales y el gigante del streaming serán incluidos en diciembre en la lista de sitios prohibidos para menores de 16 años en Australia, anunció Canberra el miércoles.

A partir del 10 de diciembre, Australia obligará a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok remover a usuarios menores de 16 años, bajo pena de multa de hasta 49, 5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si no lo hacen.

Kick y el foro en internet Reddit serán incluidos en la nueva legislación, anunció el miércoles la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

“Las plataformas de internet utilizan tecnología para llegar a niños con un control escalofriante”, declaró Wells a periodistas.

“Simplemente les pedimos que utilicen esa misma tecnología para darle seguridad a los niños en Internet”, agregó.

Las restricciones australianas despertaron interés internacional, con reguladores en todo el mundo que buscan formas de hacerle frente a los peligros de las redes sociales.

Se trata de una de las medidas más estrictas del mundo, pero expertos temen que la legislación sea meramente simbólica.

Plataformas como Roblox, Discord y WhatsApp estarán fuera de las restricciones, mientras que el sitio de streaming Twitch está bajo revisión.

No obstante, Wells indicó que la lista de plataformas vedadas no es fija y puede cambiar.

