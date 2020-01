En las más recientes elecciones congresales extraordinarias, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) se convirtió en la principal sorpresa. No solo regresa al Parlamento tras más de 20 años de ausencia, sino que conseguiría más de una quincena de representantes de las diferentes regiones del país. Sin embargo, hubo un hecho que llamó mucho la atención: una cuenta en Twitter que se identificó como la oficial del partido empezó a ganar seguidores, tras conocerse los primeros resultados de las elecciones.

Pero eso no es lo único, pues aparecieron otras cuentas. Solo en Twitter se pueden identificar hasta nueve cuentas, ocho creadas en enero de este año y una creada en mayo del 2019. En Facebook existen varios grupos –muchos con miles de integrantes- y otras páginas que dicen ser las oficiales, que no llegan al centenar de seguidores, y que también fueron creadas en su mayoría durante enero del 2020. ¿Cuáles son las oficiales?

Tras las elecciones de enero del 2020, aparecieron varias cuentas de Frepap en Twitter. Cada una asegura que es la oficial. El partido confirmó que no usa redes sociales.

Tomando la información que figura en uno de los documentos presentados por el Frepap ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), El Comercio llamó por teléfono al número que figura vinculado con su domicilio legal, en la urbanización Las Gardenias, en Santiago de Surco. Desde la sede del mismo partido se nos confirmó que no usan redes sociales: no tienen cuenta de Twitter ni de Facebook, el único medio electrónico que utilizan en el correo electrónico.

Es decir, cualquier comunicación que encuentres en redes sociales no refleja las opiniones oficiales de este partido político.

NECESARIA PRESENCIA DIGITAL

Pese a que ha quedado en evidencia ninguna elección se puede ganar desde las redes sociales, es importante tener presencia ahí aunque no forme parte de nuestra estrategia. Así lo señala Miguel Ugaz, director de Contenidos en la consultora MU, quien agrega que pese a ello no les interese hacer un deslinde.

“¿Qué pasa cuando no has tenido presencia en una red social y aparecen cuatro o cinco cuentas? La gente no va a saber a cuál hacerle caso. Está sucediendo con el Frepap en Twitter. Es un espacio que debe volver a ganar, posicionándose como el canal oficial. Pero me dirás: ‘pero a estos señores no les interesa tener Twitter porque no ha sido parte de su estrategia’. Es cierto, quizás por no les interese marcar distancia con las cuentas que ya existen y las van a dejar que respondan a su nombre”, indica.

Por su parte, Augusto Ayesta, experto en medios sociales de Trend.pe, considera necesario para cualquier persona, marca, empresa o grupo político marcar su territorio en redes sociales, así no se tenga planificado una actividad continua.

“Hay que verlo como una manera de proteger y proyectar nuestra identidad. Se necesita un espacio que me represente en estas plataformas digitales, porque más allá que se les considere una burbuja son un espacio de conversación. Y hay millones de personas que las usan a diario. En el caso de un partido político son una herramienta que sirve como fuente de información para los demás actores: electores, medios de comunicación, etc. Si no controlamos estos espacios también se puede afectar nuestra reputación, pues un tercero –no sabemos si con buenas o malas intenciones- se apoderará de mi voz. Puede usar un discurso totalmente distinto al mío y eso es negativo. Aunque decidan no usar regularmente las redes sociales o no usarlas del todo, se necesita que tengan espacios oficiales”, recalca el experto.