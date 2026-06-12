En las primeras horas de la mañana se ha reportado la caída global de la red social Facebook y de otros productos de Meta, como Instagram, Threads y Messenger, aunque en diferentes zonas. Por lo que se ha visto, las redes sociales no permiten el inicio de sesión o no muestran publicaciones actualizadas.

Páginas especializadas como Downdetector y Outage.Report detallaron las fallas en las redes sociales de la empresa de Mark Zuckerberg, lo que viene generando molestias en usuarios.

Estas fallas se registran en países como España, Estados Unidos, Australia y Japón, incluso en Perú donde los problemas se notan más en las versiones de escritorio de cada red social de Meta.

En el caso de Facebook, por lo visto se podía ingresar a la plataforma desde un computador. Tampoco se podía ingresar por medio de las aplicaciones en un teléfono móvil. Lo mismo sucedía con Messenger. Con la sesión cerrada, la aplicación no reconocía el inicio de sesión.

Algo similar ocurrió con WhatsApp. Si bien no funcionaba en su versión de escritorio, sí lo hacía en su versión para smartphone. Del mismo modo, Instagram y Threads, las otras aplicaciones de Meta.

Si bien es cierto que con el paso de las horas el problema se ha ido solucionando en algunas zonas (por lo menos con Facebook), las molestias aún persisten y se desconoce el origen de estos fallos en los servicios de Meta. La compañía no ha indicado la razones de la caída en sus productos.