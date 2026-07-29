Pavel Durov, CEO y cofundador de Telegram. (Foto: AFP)
Pavel Durov, CEO y cofundador de Telegram. (Foto: AFP)
/ STEVE JENNINGS
Por Agencia AFP

Rusia anunció el miércoles que emitió una orden de búsqueda internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, a quien acusa de “complicidad en terrorismo” y afirma que su aplicación de mensajería es utilizada por los servicios de seguridad ucranianos con fines de reclutamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.