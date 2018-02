Millones de parejas en todo el mundo celebran el Día de los Enamorados de distintas formas, cada cual de acuerdo a sus gustos. Sin embargo, lo que sea que hayas decidido hacer con tu persona amada, enviarle unas cuantas frases románticas por Facebook no cae nada mal. Y es que, en esta fecha, no está de más pasarse de meloso.



Las frases nunca pasarán de moda y tampoco te afectarán el bolsillo, pero no porque sean gratuitas dejan de ser encantadoras y tener un gran valor para quien las recibe. Es más, crearlas no es tarea fácil, ya que demanda bastante esfuerzo creativo y seguro también una pizca de inspiración, elementos que no siempre están de nuestra parte.



Si es tu caso no te preocupes, a continuación hemos seleccionado las mejores frases e imágenes de amor para que pueda enviarlas por Facebook o cualquier otra red social.



En la galería de arriba te compartimos diez imágenes acompañadas de mensajes dulces que harán que tu persona favorita quede feliz. Y si lo que buscas es algo más sencillo, echa un vistazo a estas frases recopiladas por TicBeat para felicitar en San Valentín.



►Tú eres la casualidad más bonita que ha llegado a mi vida

►Eres la manera que tiene el mundo de decirme lo bonita que es la vida

►Lo mejor de mi vida es estar en la tuya

►No cambiaría un minuto de ayer contigo por cien años de vida sin ti

►Te escogí a ti porque me di cuenta de que valías la pena, valías los riesgos…valías la vida

►Cuando te conocí tuve miedo de abrazarte, cuando te abracé tuve miedo de besarte, cuando te besé tuve miedo de quererte y ahora que te quiero tengo miedo de perderte.