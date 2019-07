¿Estás seguro de que quieres publicar esto?: las nuevas herramientas de Instagram para combatir el acoso

Instagram sostiene que su nueva herramienta contra el acoso, que exhorta al usuario a pausar y reconsiderar lo que está diciendo, podría ayudar a reducir el abuso en esa plataforma.



Pronto también estará ofreciendo a las víctimas del acoso la posibilidad de restringir la interacción con los usuarios que les causan angustia.

La red social en la que se comparten imágenes y videos ha estado bajo presión para resolver el problema del acoso después de una serie de casos notorios, incluyendo el suicidio de la adolescente británica Molly Russell.

En la publicación de un blog, el director ejecutivo de la empresa, Adam Mosseri, dijo de su firma "podría hacer más" con respecto al problema.



"Podemos hacer más para evitar que el acoso suceda en Instagram y podemos hacer más para empoderar a aquellos que son objeto del acoso para que se puedan defender", escribió Mosseri.

"Estas herramientas están fundamentadas en un profundo entendimiento de cómo las personas acosan las unas a las otras y cómo responden a ese acoso en Instagram, pero apenas son dos pasos en un largo camino".



Repensar lo que se escribe



Molly Russell, de 14 años, se suicidó en 2017. (Foto: FAMILY HANDOUT/PA WIRE) Agencias

Instagram indicó que está usando inteligencia artificial para reconocer textos que se parezcan al tipo de mensajes que la mayoría de las veces son denunciados como inapropiados por los usuarios.



En un ejemplo, una persona escribe "eres tan fea y estúpida", sólo para ser interrumpida por un aviso que dice: "¿Estás seguro que quieres enviar este mensaje? Aprende más?"



Si el usuario presiona "aprende más", un aviso le informa: "Estamos solicitando a la gente a que repiense los comentarios que se parecen a otros que han sido denunciados".



El usuario puede ignorar el aviso y publicar su mensaje de todas maneras, sin embargo, Instagram sostuvo que en pruebas anteriores "hemos encontrado que insta a la gente a borrar sus comentarios y compartir algo menos hiriente, una vez hayan tenido una oportunidad de reflexionar".



La herramienta está siendo inicialmente implementada para usuarios angloparlantes, con planes para que últimamente sea puesto en función globalmente, le contó Instagram a la BBC.

Restricciones

La compañía dijo que pronto estaría implementando una herramienta adicional, llamada Restrict (Restringir), diseñada para ayudar a los adolescentes a filtrar los comentarios abusivos sin tener que bloquear a otras personas.



"Hemos escuchado de los jóvenes en nuestra comunidad de su reticencia a bloquear, dejar de seguir o denunciar el acoso porque podría exacerbar la situación, especialmente si interactúan con el que acosa en la vida real", señaló Mosseri.



"Algunas de estas acciones también hacen difícil que una víctima pueda seguirle el rastro al comportamiento de su acosador".

Instagram es una aplicación de fotografía y video. (Imagen: PA) Agencias

Una vez un usuario ha sido restringido, sus comentarios aparecerán solamente para esa persona. Y lo más importante es que una persona que haya sido restringida no sabrá que lo ha sido.



"Puedes elegir que los comentarios de una persona restringida puedan ser visibles a otros aprobando sus comentarios", explicó Mosseri.



"Las personas restringidas no podrán ver cuando estás activo(a) en Insgragam ni cuando has leído sus mensajes directos".

"No hay excusas"



El acoso en las redes sociales, particularmente en Instagram, estuvo trágicamente en el centro de la atención a comienzos del año.



El padre de Molly Russel, la joven que a los 14 años se quitó la vida, dijo que el contenido sobre depresión y suicidio en Instagram fue en parte responsable de la muerte de su hija.



En abril, el gobierno británico publicó un documento oficial sobre los daños que sufren los usuarios de las redes sociales, una propuesta de política que buscaba mayores controles a las firmas de tecnología. Sugería la creación de un regulador independiente que indicara cómo deberían las empresas lidiar con todo tipo de abuso, incluyendo el acoso.



La propuesta tuvo una respuesta mixta, con algunos cuestionando su efectividad y expresando el temor de que las autoridades se estuvieran extralimitando.

Durante una reciente conferencia de desarrollo de Facebook, Mosserie declaró que un tema clave para Instagram -que pertenece a Facebook- era encarar el problema de acoso.



"Es realmente alentador ver que la nueva herramienta ha sido implementada", expresó Alex Holmes, subdirector ejecutivo de anti acoso de Diana Award, una fundación en memoria de la princesa Diana de Gales, que lucha contra el bullying.

El grupo ha recibido unos fondos de parte de Facebook por sus iniciativas anti acoso en el mundo real. Holmes le comentó a la BBC que sentía que las redes sociales todavía podían hacer más para enseñar activamente a sus usuarios sobre cómo comportarse de forma decente.