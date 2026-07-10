El principal sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA criticó este jueves el funcionamiento de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) de Meta, al considerar “inaceptable” que las fotografías de usuarios de Instagram puedan utilizarse para crear contenido generado por IA sin un consentimiento explícito previo.

La organización, que representa a unos 160.000 actores y profesionales de los medios en Estados Unidos, reaccionó al lanzamiento de Muse Image con un mensaje publicado en redes sociales en el que reclamó que Meta adopte un sistema de autorización voluntaria (“opt-in”) para cualquier uso de las imágenes de los usuarios.

“Cualquier cosa que no sea un consentimiento claro y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable y constituye un enorme error de cálculo sobre el sentir del público respecto de los evidentes peligros y daños inherentes a ese uso”, afirmó el sindicato.

Meta presentó el martes Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, que permite crear imágenes mediante inteligencia artificial a partir de instrucciones de texto y también incorporar fotografías públicas de perfiles de Instagram cuando un usuario menciona una cuenta en sus solicitudes.

La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI y se está integrando gradualmente en WhatsApp e Instagram, mientras la compañía prevé extenderla próximamente a Facebook y Messenger.

La empresa sostiene que los usuarios mantienen el control sobre ese uso mediante una opción de configuración que permite impedir que sus fotografías públicas sean reutilizadas para funciones de IA. No obstante, esa protección no está activada por defecto para las cuentas públicas, por lo que los usuarios deben modificar manualmente sus ajustes si desean excluir su contenido.

El lanzamiento ha generado críticas de organizaciones defensoras de la privacidad y expertos en derechos digitales, que consideran que el mecanismo debería requerir una autorización expresa antes de permitir el uso de imágenes públicas para generar contenido con inteligencia artificial, en lugar de obligar a los usuarios a desactivar la función posteriormente.

La controversia se produce mientras Meta acelera su estrategia en inteligencia artificial y este jueves la compañía también anunció Muse Spark 1.1, una nueva versión de su modelo de razonamiento para asistentes inteligentes, y adelantó que trabaja en Muse Video, un modelo de generación de video que busca ampliar sus capacidades de IA generativa.