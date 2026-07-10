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Resumen

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La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI . (Foto: AFP)
La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI . (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El principal sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA criticó este jueves el funcionamiento de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) de Meta, al considerar “inaceptable” que las fotografías de usuarios de Instagram puedan utilizarse para crear contenido generado por IA sin un consentimiento explícito previo.

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