Snapchat crece pese a dominio de Facebook

Cerca a cumplir su primer año de cotizar en la bolsa, Snapchat está creciendo a pesar de las dificultades en su camino. La compañía entregó resultados de su primer informe de este año y reportó un aumento en las ventas que superó las expectativas iniciales de los analistas. Las acciones saltaron hasta un 31 por ciento en operaciones extendidas. La razón de la recuperación está en su nuevo proceso para colocar anuncios y en parte al mal momento que vive Facebook.



Algunos expertos en Wall Street habían analizado originalmente a Snapchat como una compañía ya popular entre los jóvenes con suficiente potencial de crecimiento como para crear una porción sólida de un mercado publicitario digital dominado por Facebook y Google.

"Ha sido un desequilibrio de la montaña rusa entre las expectativas y la realidad, pero finalmente los beneficios de todas sus iniciativas comienzan a fructificar", dijo a Bloomberg James Cakmak, analista de Monness Crespi Hardt & Co.



A pesar de la pérdida de sus jefes de producto e ingeniería y que Facebook ha copiado las funciones más populares de Snapchat, la aplicación ha buscado rediseñarse. Teniendo en cuenta que Facebook y Youtube han estado en la mira del congreso en EE. UU., por el fenómeno de Fake News y la supuesta influencia rusa en los comicios del año pasado, Snapchat ha podido actuar con relativa libertad en la creación de nuevas estrategias de negocio. Igualmente las aplicaciones de Facebook y Youtube dirigidas para el público de menos de 13 años han sido ampliamente criticadas en los últimos meses.



A mediados del 2017, Snap comenzó a moverse hacia un proceso automático de licitación para vender anuncios. En octubre, el sistema se hizo obligatorio, pero facilitó que más vendedores pudieran comprar anuncios con lo que ganaron nuevos clientes y aumentaron el número de visitas publicitarias.



"Esta decisión rápidamente dio sus frutos", dijo el director de estrategia de Snap, Imran Khan, durante una llamada telefónica. "En tres meses, triplicamos o más la cantidad de anunciantes que invierten en nuestra plataforma de subasta".



Según datos compilados por Bloomberg, las ventas del más reciente trimestre de Snap subieron un 72 por ciento, por una suma de 285.7 millones de dólares, superando la proyección inicial de los analista de 252.8 millones. Por otro lado Snapchat mantuvo unos 187 millones de usuarios activos diarios, un 18 por ciento más que los usuarios de hace un año y superando las estimaciones de los analistas de los 184 millones.



Según Rich Greenfield, analista de BTIG "están en el proceso de crear credibilidad con Wall Street. Vencer al Q4 es un buen primer paso. La verdadera pregunta es si continuará en 2018 o si los inversores siguen siendo demasiado optimistas".



Una de las preocupaciones que destacó Greenfield es el reciente rediseño de la aplicación, que aún no está disponible en los principales mercados publicitarios de Snap y que separa el contenido creado por amigos de un usuario del contenido multimedia en general. La intención del cambio sería hacer a Snapchat más atractivo para un público más amplio, "pero no está claro si ese será el resultado", dijo el analista de BTIG.



Brian Wieser, un analista de Pivotal Research, dijo que aunque las ganancias eran buenas, los resultados no le daban ninguna razón para cambiar su visión escéptica de lo que la compañía califica de cómo vender. Excluyendo ciertos artículos, la compañía con sede en Los Angeles reportó una pérdida de 13 centavos por acción, en comparación con la pérdida de 16 centavos pronosticada por los analistas. Una pérdida neta de 350 millones de dólares en el cuarto trimestre que se consolida en una pérdida 3 mil 450 millones en todo el año.

(Fuente: El Tiempo/GDA)