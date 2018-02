Facebook: conoce las funciones especiales de la aplicación por San Valentín

Facebook no quiere que te quedes sin poder saludar a tus amigos y pareja por San Valentín. Por ello, Messenger, sus app de mensajería, ofrece una gama de nuevos y romántico filtros de cámara para mandar imágenes personalizadas.



No obstante, la cámara de Facebook Messenger no es la única función de la app que quiere ayudarte a festejar el día del amor y la amistad. Desde Facebook proponen diferentes novedades para que puedas sorprender a tu pareja siempre y cuando le indiques al sistema quién es.

Así, cuando la red social sepa quién de tus contactos es tu pareja, podrás interactuar con ella de diferentes formas para indicar lo mucho que la quieres. Por ejemplo, podrás sorprenderla con una lluvia de corazones por la pantalla nada más abras una conversación con él o ella.



Asimismo, tu persona favorita siempre aparecerá como primera en el listado de chats de Facebook Messenger y podrás añadir nuevas fuentes o iconos al chat para personalizar la conversación.



Estas novedades ya están aterrizando a todos los usuarios de la app de Facebook y Messenger para que puedan disfrutar estas fechas de una manera más divertida.