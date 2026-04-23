Spotify ha comenzado a mostrar créditos de inteligencia artificial (IA) en algunas canciones para informar de dónde y cómo intervino esta tecnología en la creación de una pista, de la mano del nuevo estándar desarrollado con DDEX.

Bajo su objetivo de ofrecer más control a los artistas y productores sobre cómo incorporan la IA en sus procesos creativos, la plataforma de contenido en ‘streaming’ anunció en septiembre nuevas medidas, incluyendo una opción de declaraciones de uso de IA en los créditos musicales, bajo estándares de la industria.

Concretamente, adelantó que estaba participando en el desarrollo de un nuevo estándar de la mano de la organización para estándares de comunicación DDEX, con el que los artistas y titulares de derechos de una canción podrán indicar de forma clara dónde y cómo utilizaron la IA para la creación de su contenido, ya sean voces generadas por IA, instrumentación o postproducción.

En ese momento, Spotify indicó que, a medida que la información fuese enviada por sellos, distribuidores y socios musicales, comenzaría a mostrarla en la aplicación. Ahora, la plataforma ha empezado a implementar estas declaraciones de uso IA voluntarias, que ya se muestran en los créditos de algunas canciones.

Así lo ha recogido The Verge, que ha identificado estos créditos de IA en cierto contenido en la plataforma, según ha detallado, lanzados por el servicio de distribución digital de música DistroKid, como primer socio de Spotify que adopta este estándar.

En el ejemplo de canción compartido por este medio, se detalla específicamente en los créditos que se ha utilizado IA generativa para el sintetizador. Por tanto, concuerda con la explicación que ofrece Spotify en su página de soporte, donde detalla que los créditos se aplican a roles individuales, no a toda la canción.

No obstante, se trata de una función que continúa estando en versión beta, disponible con ciertos distribuidores, y solo se puede ver en los créditos de la canción en los dispositivos móviles. Además, cabe resaltar que los créditos de IA son opcionales, a pesar de que Spotify apuesta por este enfoque más transparente del uso de esta tecnología.

“No se trata de castigar a los artistas que usan IA de manera responsable, ni afectará la forma en que el contenido es priorizado o promocionado en Spotify”, matizó en el momento de presentación.