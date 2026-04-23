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Resumen

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Crédito de IA es una función que continúa estando en versión beta. (Foto: AFP)
Crédito de IA es una función que continúa estando en versión beta. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Spotify ha comenzado a mostrar créditos de inteligencia artificial (IA) en algunas canciones para informar de dónde y cómo intervino esta tecnología en la creación de una pista, de la mano del nuevo estándar desarrollado con DDEX.

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