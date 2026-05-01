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Nuevas insignias de verificación de Spotify.
Nuevas insignias de verificación de Spotify.
/ SPOTIFY
Por Agencia Europa Press

Spotify ha implementado nuevas insignias de verificación para los artistas, que indican que el perfil representa a un artista real con contenido propio, garantizando que cumple con los criterios de autenticidad y confianza de la plataforma, frente a los perfiles generados por inteligencia artificial (IA).

Conforme a los criterios de

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