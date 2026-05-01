Spotify ha implementado nuevas insignias de verificación para los artistas, que indican que el perfil representa a un artista real con contenido propio, garantizando que cumple con los criterios de autenticidad y confianza de la plataforma, frente a los perfiles generados por inteligencia artificial (IA).

La compañía continúa apostando por funciones que ayuden a los usuarios a disponer de más información sobre los artistas y su música, frente al auge de perfiles falsos, spam y contenido generado por IA en las plataformas musicales, que enturbian la experiencia.

En este sentido, ha lanzado las nuevas insignias ‘Verificado por Spotify’, un distintivo que garantiza que el perfil del artista en cuestión ha sido revisado y cumple con los criterios de autenticidad de la plataforma.

Así, cuando un artista esté verificado, significará que se trata del perfil de un creador o músico real, con una presencia identificable tanto dentro como fuera de la plataforma y con música o contenido propio. También garantiza que el contenido en cuestión cumple con las normas de Spotify.

Por tanto, aquellos perfiles que parezcan representar principalmente a artistas generados por IA o personajes de IA “no podrán ser verificados”.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, para otorgar esta insignia, la compañía analiza perfiles de artistas que cuentan con actividad y participación constante por parte de los oyentes. Es decir, perfiles que los usuarios buscan de forma activa e intencionada durante un periodo de tiempo prolongado, no solo aquellos que experimentan picos puntuales de participación.

Igualmente, en el análisis la compañía tendrá en cuenta cuestiones como fechas de conciertos, ‘merchandising’ y cuentas de redes sociales vinculadas al perfil, para determinar de si se trata de una persona real.

Para examinar cada cuenta de Spotify, la compañía combinará los estándares mencionados con la revisión y el juicio humanos, de cara a “identificar a los verdaderos artistas que actúan de buena fe, en lugar de descartar a los malos”.

No obstante, la compañía también ha matizado que, en el panorama musical actual, el concepto de autenticidad del artista “es complejo y evoluciona rápidamente”, por tanto, han advertido que seguirán perfeccionando este enfoque para otorgar las insignias “con el tiempo.

Estas nuevas insignias, que se basan en un icono de verificación verde claro acompañado del texto ‘Verificado por Spotify’, aparecerán en los perfiles de los artistas junto a sus nombres, así como en las búsquedas.

Asimismo, se comenzarán a otorgar a los artistas de forma gradual a lo largo del tiempo, dado que la plataforma abarca “millones de creadores de contenido y perfiles de artistas”, y las revisiones se realizarán con “precisión y coherencia”.

A pesar de este proceso, Spotify ha compartido que, como parte del lanzamiento de las insignias, el 99 por ciento de los artistas que los oyentes buscan activamente ya están verificados incluidos diversos géneros y procedencias geográficas.

Más información sobre el artista

Además de todo ello, la plataforma también ha comenzado a implementar una nueva sección en fase beta en todos los perfiles de artistas, independientemente de si están verificados por Spotify o no, que destaca detalles claves de dicha persona o grupo, como hitos profesionales o lanzamientos.

Esta sección se comenzará a encontrar en las próximas semanas dentro de la sección “Acerca de” en los perfiles de los artistas, aunque solo está disponible en la versión de Spotify para ‘smartphones’.

Continuando con las pautas para controlar el uso de la IA en la plataforma, estas nuevas insignias se basan en las recientes funciones de contexto a nivel de canción, como es el caso de los créditos de IA lanzados recientemente, con el objetivo de informar de dónde y cómo intervino esta tecnología en la creación de una pista, de la mano del nuevo estándar desarrollado con DDEX. Así como la función SongDNA, ideada para permitir conocer las conexiones creativas detrás de una canción.