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Resumen

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Spotify es la plataforma de música por streaming que más ha crecido. (Foto: AFP)
Spotify es la plataforma de música por streaming que más ha crecido. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

La plataforma de música por streaming Spotify ha superado los 300 millones de usuarios suscritos a su versión Premium, un hito que ningún otro servicio de audio había logrado hasta ahora, lo que se suma a un crecimiento del 12 por ciento en los usuarios activos mensuales.

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