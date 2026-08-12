Spotify ha anunciado que marcará con una nueva etiqueta de ‘AI Persona’ a los artistas cuya identidad haya sido generada con Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma y los excluirá del algoritmo de recomendaciones.

Hasta ahora, para diferenciar a los artistas reales de música producida por IA, la plataforma de ‘streaming’ ofrece insignias de verificación para los artistas, que indican que el perfil en cuestión representa a una persona real con contenido propio, garantizando que cumple con los criterios de autenticidad y confianza de la plataforma.

Ahora, Spotify ha ampliado las opciones para discernir entre contenido de artistas reales y música sintética, con una nueva etiqueta ‘AI Persona’ que se otorgará a aquellos perfiles cuya identidad ha sido generada con IA.

“Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta encontrarse con un perfil de artista que parece una persona real y descubrir después que esa identidad es, en realidad, generada por IA”, afirma Spotify en un comunicado en su web.

Para solucionar esta situación, la nueva etiqueta ‘AI Persona’ se empezará a aplicar a partir de mediados de septiembre con algunos artistas, y se podrá ver tanto en el perfil como en las listas de reproducción y en los resultados de búsqueda.

Ilustración sobre 'AI Persona' de Spotify. / SPOTIFY

Concretamente, se comenzará a implementar en aquellos artistas creados con IA que hayan alcanzado determinados niveles de audiencia, de modo que estas etiquetas abarquen a la gran mayoría de los perfiles de artistas que visitan los usuarios.

Asimismo, y de forma predeterminada, la plataforma de música no incluirá la música creada por ‘AI Personas’ en sus recomendaciones editoriales ni algorítmicas, lo que dificultará el hallazgo de este tipo de contenido.

“La programación de Spotify está centrada en dar visibilidad a la música de artistas auténticos que están construyendo una trayectoria profesional en la industria musical”, subraya Spotify en el anuncio hecho sobre ‘AI Persona’.

Para que aparezca la etiqueta ‘AI Persona’, la persona detrás de uno de estos perfiles tendrá la posibilidad de indicar su creación con IA previamente en su perfil, aunque la plataforma también se encargará de revisar perfiles de artistas cuya identidad pública parece una fotorrealista genera por IA.

Igualmente, la información de la etiqueta indicará si ha sido el propio usuario detrás del perfil el que ha indicado de forma transparente que es una AI Persona o si ha sido Spotify quien ha revisado el perfil y ha determinado que corresponde aplicar la etiqueta. Además, los usuarios podrán presentar una apelación si no están de acuerdo.

Por último, Spotify permitirá que, en los próximos meses, sean los propios usuarios los que puedan avisar sobre perfiles de artistas que crean que son ‘AI Personas’.

Con esta nueva medida de transparencia, la plataforma quiere que el usuario de Spotify pueda saber que grupos como The Velvet Sundown, con 117.000 oyentes mensuales actualmente, tienen una identidad basada en IA. En su caso, además son ellos mismos quienes se identifican como tal.

Así, esta característica se une a otras como los Créditos de IA, SongDNA, Detalles del artista y la protección del perfil del artista.