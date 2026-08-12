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Resumen

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Spotify amplía medidas frente a los perfiles creados con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Spotify amplía medidas frente a los perfiles creados con inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Spotify ha anunciado que marcará con una nueva etiqueta de ‘AI Persona’ a los artistas cuya identidad haya sido generada con Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma y los excluirá del algoritmo de recomendaciones.

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