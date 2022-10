Existe una forma de recuperar los videos que viste en TikTok. No necesitas haberlo visto completo o dado Me Gusta para poder encontrar de nuevo los videos en tu historial.

¿Alguna vez actualizaste tu sección Para Ti sin querer en TikTok? Esto puede causar que pierdas el video que estabas viendo sin haberlo podido terminar o dado Me Gusta. Por fortuna, existe una forma de recuperarlos y aquí te la contamos.

Cómo ver mi historial de videos vistos en TikTok

Para encontrar los videos que viste en TikTok debes acceder a tu Historial de videos vistos. Según la app, solo guarda hasta siete días de reproducciones; sin embargo, los usuarios han probado que puede guardar más de una semana.

Encuentra tus videos vistos siguiendo estos pasos:

Ve a tu perfil en el ícono en la esquina inferior derecha. Ve al menú de las tres líneas en la esquina superior derecha. Selecciona “Ajustes y privacidad”. Desliza a la sección “Contenido y actividad” y encuentra la opción “Historial de videos vistos”.

Así encuentras tu historial en TikTok. (Foto: composición El Comercio)

Y listo, aquí puedes encontrar los videos que viste, incluso si no los viste completos o no les diste Me Gusta. También puedes borrar o desactivar tu historial ingresando a su ícono de Configuración en la esquina superior derecha.

Así puedes borrar tu historial de videos vistos. (Foto: composición El Comercio)

Otra manera de recuperar videos que viste es en la sección en tu perfil de Me Gusta. Como indica su nombre, esta sección guarda los TikTok que diste like, pero no es todo tu historial.