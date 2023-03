TikTok podría separarse completamente de ByteDance, casa matriz de la plataforma. La app china está teniendo grandes problemas con las autoridades de Estados Unidos, quienes quieren vetarla en su territorio, por lo que deslindarse de la empresa china estaría siendo una opción.

“Los líderes de TikTok están discutiendo la posibilidad de separarse de ByteDance, su empresa matriz china, para ayudar a abordar las preocupaciones sobre los riesgos de seguridad nacional [de Estados Unidos]”, reporta Bloomberg.

Esta opción es considerada el último recurso. “Una separación, que podría resultar en una venta o una oferta pública inicial, se considera un último recurso, que se llevará a cabo solo si la propuesta actual de la empresa con los funcionarios de seguridad nacional no se aprueba, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificado discutiendo información no pública. Incluso entonces, el gobierno chino tendría que aceptar tal transacción, dijeron las personas”, agrega.

Según el medio, en una transacción reciente, ByteDance fue valorado en US$220 mil millones, mientras que el negocio estadounidense de TikTok podría tener un valor de US$40 mil millones a US$50 mil millones.

Debido a los lazos entre ByteDance y el gobierno de China, según Estados Unidos, TikTok podría ser considerada una “amenaza”, pues estaría “espiando” a sus ciudadanos. El uso de la aplicación ya ha sido vetada para los funcionarios de varios estados en el país norteamericano.

Sin embargo, existen varios indicios de que TikTok sí estarían enviando información a China, sea por mutuo acuerdo o de forma obligada. Meses atrás, cuatro empleados accedieron a los datos personales de periodistas debido a que querían saber cómo se filtraban las novedades de la app. Asimismo, se dio a conocer que la información de los usuarios europeos estaba en manos del personal en el gigante asiático, pese a tener oficinas en países de la Unión Europea.