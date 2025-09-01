TikTok lanza su propio “WhatsApp”: ahora podrás mandar audios, fotos y videos a tus contactos

TikTok aumentará sus funciones de mensajería instantánea permitiendo enviar notas de voz de hasta 60 segundos, así como imágenes y videos personales, en los mensajes directos de la red social.

De cara a mejorar la experiencia de los usuarios, la plataforma propiedad de ByteDance pretende ofrecer nuevas formas de interactuar, de manera que no solo sea un espacio de entretenimiento, sino también una nueva opción a la hora de ponerse en contacto con amigos y conversar, tal y como ya permiten otras redes sociales como Instagram o X.

En este sentido, TikTok ha anunciado que comenzará a introducir herramientas para enviar notas de voz, además de permitir compartir hasta nueve imágenes o videos personales de los usuarios, a través de los chats individuales o grupales de los mensajes directos de la aplicación.

Así lo ha compartido la compañía en declaraciones a TechCrunch, donde ha detallado que las notas de voz tendrán una duración máxima de 60 segundos y que, para compartir imágenes o videos, los usuarios podrán acceder directamente la cámara del ‘smartphone’ o seleccionar el contenido desde su galería.

Igualmente, los usuarios podrán editar dichas imágenes o videos antes de enviarlos por los mensajes directos. Además, se ha de tener en cuenta que, como medida de seguridad, TikTok no permitirá enviar imágenes o videos personales, si se trata del primer mensaje en una conversación.

Estas novedades comenzarán a implementarse “en las próximas semanas”, sin embargo, la compañía ha recordado que, dado que los usuarios podrán compartir contenido propio, deberán proteger su privacidad y evitar enviar contenido sensible.

De hecho, según ha indicado el medio citado, TikTok dispone de sistemas automatizados para detectar y bloquear imágenes con desnudos para las cuentas de usuarios que tengan entre 16 y 18 años. Igualmente, esta misma opción de bloqueo de desnudos está disponible para activarse como función de seguridad para los usuarios mayores de 18 años.