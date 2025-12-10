Meta rediseña Facebook: un ‘feed’ más inmersivo, cuadrículas al estilo Instagram y búsquedas a pantalla completa

Meta ha introducido un rediseño más visual e inmersivo para el ‘feed’ principal de Facebook, que ahora mostrará las fotografías organizadas en cuadrículas y permitirá dar ‘Me gusta’ al pulsar dos veces, además de agregar opciones para facilitar la creación y publicación de contenido, así como el descubrimiento de nuevos usuarios afines.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha presentado estas nuevas funciones de cara a dirigir a los usuarios de Facebook hacia una experiencia más similar a Instagram, facilitando la conexión con otras personas y con opciones para ayudar a actualizar más fácilmente el perfil, encontrar contenido nuevo mediante la búsqueda y visualizar fotos y vídeos en el ‘feed’ principal.

En este sentido, Meta ha detallado que ha simplificado el ‘feed’ principal de Facebook haciéndolo más inmersivo, de manera que sea más sencillo para los usuarios visualizar y compartir contenido. Para ello, ha anunciado que, a partir de ahora, al publicar varias fotografías, se organizarán en una cuadrícula estandarizada.

Así, los usuarios verán las fotografías publicadas en el ‘feed’ de forma estructurada y, además, podrán pulsar una vez sobre una de las fotografías para verla en pantalla competa y dos veces para darle ‘Me gusta’, como ha explicado en un comunicado.

Siguiendo esta línea, la compañía también ha adelantado que mostrará las funciones de Reels, Amigos, Marketplace y Perfil en la barra de pestañas, de manera que estén situadas de forma más accesible. Igualmente, el menú contará con un diseño renovado y las notificaciones de las pestañas se mostrarán “más claras” para estar al día con las novedades de la red social.

Meta ha explicado que los resultados de búsqueda también se han actualizado y ahora mostrarán más contenido de ‘Reels’ y fotografías situado en un diseñó de cuadrícula más inmersivo, al igual que ocurre en Instagram.

Asimismo, se ha comenzado a probar un nuevo formato de visualización de pantalla completa que permite explorar resultados de fotos y videos “sin perder la ubicación en la búsqueda”. Es decir, que al deslizar hacia arriba en la pantalla, pasará a mostrar la siguiente fotografía o video que aparecía en la cuadrícula de los resultados de búsqueda. Esta función se ampliará en los próximos meses a más tipos de contenido y publicaciones.

Además de todo ello, Meta ha señalado que los usuarios podrán compartir su opinión sobre por qué no les gusta una publicación o Reel de Facebook, de cara a personalizar el contenido de su ‘feed’ y que el contenido sea más relevante.

NOVEDADES PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDO

La red social también ha implementado algunas novedades a la hora de crear historias y publicaciones, de cara a ofrecer una experiencia más intuitiva. Ahora, los usuarios tendrán las herramientas “más populares”, como la función de añadir música y etiquetar amigos, más accesibles en la parte inferior de la pantalla.

Igualmente, la configuración de audiencia y las publicaciones cruzadas se muestran de forma destacada en el editor, de manera que facilita su localización y ajuste, como ha subrayado la compañía.

Meta ha indicado igualmente que los comentarios en el ‘feed’ los grupos o los Reels también cuentan con una nueva experiencia simplificada, que ofrece respuestas optimizadas, insignias destacadas y nuevas herramientas para fijar comentarios.

De la misma forma, estos controles mejorados también ayudan a los administradores de grupos a supervisar las conversaciones, permitiendo marcar el contenido irrelevante o que no se ajuste al tono de la conversación, de forma anónima.

CONEXIONES CON USUARIOS AFINES

Finalmente, Meta ha detallado que ha actualizado la búsqueda de usuarios para mejorar la forma de encontrar personas con intereses similares. Esto se debe a que, al actualizar el perfil con detalles personales, Facebook ayudará a los usuarios a descubrir amigos que comparten gustos, intereses o aficiones, mostrando distintas cuentas en el perfil.

De esta manera, los usuarios pueden conocerse mejor, con información sobre dónde trabajan hasta qué series y álbumes se encuentran entre sus favoritos. No obstante, ha especificado que se puede escoger quién ve el perfil y si se desean compartir esas actualizaciones.