TikTok quiere que veas lo mismo que tus amigos: así funcionan su nuevo Feed Compartido y Colecciones Compartidas

TikTok ha presentado una nueva función de Feed Compartido, que permite que amigos y familiares vean el mismo contenido de la plataforma en un mismo espacio basado en intereses comunes, a través la mensajería directa, además de incorporar una nueva opción de Colección Compartida.

La red social propiedad de ByteDance está implementando nuevas formas de conectar y ponerse al día con usuarios afines, amigos y familia, de manera que puedan descubrir contenido basado en sus mismos gustos e intereses de forma conjunta.

En este sentido, TikTok ha presentado un nuevo Feed Compartido, una opción que permite que varias personas puedan ver el mismo contenido de la red social en un mismo espacio, concretamente, una selección de 15 vIdeos que se mostrarán en su chat privado de mensajes directos.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, el contenido del Feed Compartido estará basado en los gustos comunes de los usuarios que acepten la invitación para formar parte del ‘feed’, en base a lo que ven y comentan en la red social, desde videos de deportes hasta actividades navideñas o los contenidos de creadores de contenido comunes.

Así, la compañía ha especificado que cada Feed Compartido es exclusivo para quienes están dentro del chat y que los usuarios pueden enviar mensajes, comentar y dar ‘me gusta’ a los videos. Finalmente, una vez todos los usuarios hayan visualizado los videos del ‘feed’, cada miembro podrá acceder a las métricas, incluyendo los videos que gustaron a todos los usuarios en el historial de ‘me gusta’.

Los Feeds Compartidos se implementarán globalmente en los próximos meses y TikTok ha detallado que no es necesario aceptar la invitación, así como que cada persona puede abandonar el Feed en cualquier momento.

COLECCIONES COMPARTIDAS

Siguiendo esta línea, TikTok también ha lanzado las Colecciones Compartidas, una nueva forma de compartir y organizar el contenido en la red social, en un solo espacio con amigos o familiares, basado en las colecciones personales ya disponibles en la plataforma.

Es decir, actualmente, los usuarios pueden guardar determinado contenido de la red social en sus colecciones para almacenarlo de forma ordenada, por ejemplo, haciendo una lista de lectura, restaurantes locales o productos que comprar.

Ahora, con esta nueva función, los usuarios podrán hacer lo mismo de forma conjunta con amigos y familiares, guardando el contenido en Colecciones Compartidas, ya sea inspiración para un proyecto de decoración de interiores o consejos para una nueva habilidad que se esté aprendiendo con un amigo.

Como ha explicado TikTok, esta función facilita que las personas se mantengan organizadas mientras descubren contenido en la red social y lo comparten con otros usuarios afines, que podrán acceder a ello en cualquier momento.

Para crear una Colección Compartida con otra persona, los usuarios deberán seguirse mutuamente. Así, cuando uno guarda un video o accede a sus colecciones, puede optar por comenzar una colección con un amigo o familiar.

Una vez el otro usuario acepte la invitación, también podrá comenzar a guardar contenido en la misma colección, así como cambiar el nombre. No obstante, cabe destacar que esta nueva función solo estará disponible para cuentas de usuarios mayores de 16 años.

Además de todo ello, TikTok ha lanzado tarjetas de felicitación navideñas dentro de las opciones de mensajería de los mensajes directos. Estas tarjetas se abrirán con una animación festiva y el mensaje escrito por los usuarios.