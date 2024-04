¿Estamos viviendo el lento final de una época? TikTok es la red social con mayor crecimiento tras la pandemia del covid-19: modificó nuestra forma de entretenernos, informarnos y hasta de trabajar. Pero, su posible salida de Estados Unidos deja mucha interrogantes.

El presidente estadounidense Joe Biden firmó la ley que en las últimas semanas se debatió en el parlamento y que le da 270 días a ByteDance (casa matriz china de TikTok) para encontrar un inversor de un país que no sea un “adversario extranjero” para venderle la empresa.

Son 270 días de incertidumbre en los que el mundo de las redes sociales podría dar un nuevo giro. ¿Quién se puede beneficiar? ¿Cómo cambiará el uso de las redes?

Héctor Mendoza, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), tiene dos lecturas sobre esta situación. “Definitivamente hay otros competidores que se van a ver beneficiados. El primero que se me viene a la mente es Instagram, porque hacía tándem con TikTok. Toda esta plataforma estaba unida para los creadores de contenido”, comentó al Diario El Comercio.

Y es que no es la primera vez que los usuarios migran de una red a otra. Sucedió con Twitter que, al cambiar de dueño (Elon Musk compró la red social en 2022) y de nombre por X, perdió usuarios frente a Mastodon, o con Twitch que cobró notoriedad frente a YouTube. Sin embargo, para el especialista en la planificación y desarrollo de estrategias de comunicación, el contexto actual es algo particular.

“El segundo escenario es quizás no tan grato para Estados Unidos, sobre todo porque se lo va a ver como el padre malo, el padre de transgresor que te quita la libertad. Entonces, cuando te prohíben algo, eso puede volverse más atractivo”, indicó sobre el posible veto de TikTok y no solo por la manipulación de Internet, sino porque alentaría una reacción de los usuarios que trabajan, que viven de las redes sociales y que podrían plantear una serie de juicios porque se les quita la libertad de decidir. “Ya se firmó, pero eso no significa que la aceptación vaya a ser de manera pacífica”, puntualizó.

Shou Zi Chew es el CEO de TikTok y ha señalado que llevarán el caso a los tribunales. Calificó la ley como una prohibición. (Foto: AFP)

La red que cambió el mundo

El éxito de TikTok es un fenómeno que sigue causando interés. La red social que nació en el 2017 con el nombre Douyin en China ha experimentado un éxito imparable a raíz de la pandemia de covid -19, durante los periodos de cuarentena.

Conforme al Digital 2024 Global Overview Report, TikTok cuenta con 1.560 millones de usuarios, solo por detrás de Facebook, YouTube, Instagram y Whatsapp. Su crecimiento también se dio a raíz de su ingreso al mercado estadounidense durante la década pasada y es hoy Estados Unidos el país con mayor audiencia, según la página Statista.

Por un lado, parte de su éxito se debe a su algoritmo. Alonso Vilchez, director de la Carrera de Administración y Marketing de la Universidad Autónoma del Perú, comentó a El Comercio que TikTok “ha sabido hacer ese match entre la curiosidad que tiene el ser humano y la cantidad de alternativas de contenido que hay”.

“Todo eso nos lleva a optimizar lo que nos puede gustar. Entonces, TikTok trabaja de tal manera el algoritmo que finalmente nos puede llevar a, digamos, mostrar algo que sí nos va a gustar. Incluso, puede que no sabíamos que nos iba a gustar”, comentó.

Además… Más problemas para TikTok La Unión Europea también tiene en la mira a TikTok. Abrió una investigación sobre TikTok Lite y amenazó con suspender una función que recompensa a los usuarios por ver videos y darles “me gusta”, por los riesgos de generar conductas adictivas.

Por otro lado, Mendoza también destaca la evolución de esta red que nació solo como un medio de entretenimiento, luego pasó a ser un medio de información y persuasión, como se vio durante las manifestaciones contra Dina Boluarte.

“TikTok, siendo una red esencialmente de entretenimiento, se convirtió en un canal de información. Muchos tiktokers comenzaron a transmitir información en vivo de las marchas a través de esto, por un lado. ¿Persuade? Definitivamente, porque muchos emprendimientos comienzan a vender a través de TikTok” , dijo a este Diario.

TikTok también se convirtió en una fuente de dinero para muchos creadores de contenido o influencers. (Foto referencial: freepik.es)

¿Afecta a los peruanos?

La red social china también creció en Perú durante la pandemia. Un reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) muestra que en el 2020, tras los primeros meses de cuarentena, TikTok fue la red social con mayor crecimiento: la preferencia subió hasta un 387.88% y por Facebook hasta un 349.28%, respecto de la semana anterior a la cuarentena.

Este cambio se debió, según Mendoza, porque muchas personas vieron en las redes una oportunidad de hacer negocio. Actualmente, estas personas han regresado a su estado anterior o han evolucionado dentro de las redes sociales convirtiéndose en generadores de contenido, “o incluso han renunciado a sus antiguos trabajos porque han visto que en la creación de contenidos les va mejor”.

Bajo ese escenario es muy probable que si se cierra el principal mercado de TikTok, los creadores de contenido peruanos también se vean afectados. “Irte a otra plataforma no es fácil, es muy difícil lograr que todos tus miles de seguidores que has tenido, que has logrado a través de tiempo, de esfuerzo, de años, de encontrar un estilo y demás, ahora simplemente digas «Bueno, chicos, nos pasamos a otro escenario». El público no reacciona igual, puede que no te siga, no sepa cómo ubicarte o no quiera tener otra cuenta”, indicó.

Esto se traduce también en pérdidas económicas, sobre todo en campañas de publicidad y contenido que vienen de las principales marcas de Estados Unidos.

“El ser humano es muy adaptativo, pero eso no significa que el impacto no se vaya a sentir. Definitivamente se adaptarán, buscarán soluciones, las grandes marcas con mayor velocidad. Los pequeños creadores de contenido y las personas que viven de negocios la sufrirán más” , comentó sobre este cambio.





En otras palabras, se vienen 270 días de suspenso, mientras que TikTok define si venderá su marca o se aleja de Estados Unidos abriendo el campo a mercados más locales y reducidos, a nuevas prácticas en las redes sociales.