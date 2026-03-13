La aplicación de citas Tinder reveló el jueves nuevas características que apuntan a crear relaciones “más relevantes”, con la promesa de tener un conocimiento “más profundo” de sus usuarios.

Desde su lanzamiento en 2012, la subsidiaria de Match Group es conocida por su sistema de “swipe” (deslizar), que permite rápidamente a los usuarios mirar decenas de perfiles.

“El swipe sigue en el centro de lo que es Tinder hoy”, dijo a la AFP Hillary Paine, vicepresidenta de producto, pero las nuevas características “son una evolución de flexibilidad para los usuarios que quieren algo más personalizado”.

La empresa con sede en Los Ángeles actualmente prueba la opción “Química”, que les presentará a los usuarios un único perfil al día.

Este se seleccionará con inteligencia artificial (IA), según la información disponible de cada usuario.

“Vamos a utilizar la IA para resaltar conexiones más relevantes”, resumió en un comunicado de prensa Spencer Rascoff, presidente ejecutivo de Match Group y Tinder.

Los cambios llegan por la demanda de los usuarios más jóvenes.

“Vemos que la generación Z quiere socializar. Quieren una comunidad primero. Quieren que sus amigos sean parte de la experiencia de tener citas”, explicó Hillary Paine.

Por eso, Tinder también está probando la organización de eventos presenciales para suscriptores. Es similar al nuevo formato de “cita doble”, que reúne a dos amigos, cada uno con una persona conocida en Tinder.

“En el peor escenario, pasé un buen rato con un amigo. En el mejor de los casos, conocí a alguien nuevo con quien puedo tener una conexión”, dijo.

Aunque son la principal vía para encontrar pareja, las aplicaciones de citas buscan renovarse para mejorar su imagen.

De acuerdo con una encuesta publicada en julio en la página web de la revista Forbes, el 78% de los usuarios afirmó sentirse ocasionalmente “agotados emocional, mental y físicamente” por el uso de estas aplicaciones.