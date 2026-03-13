Escuchar
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La aplicación de citas Tinder. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
La aplicación de citas Tinder. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia AFP

La aplicación de citas Tinder reveló el jueves nuevas características que apuntan a crear relaciones “más relevantes”, con la promesa de tener un conocimiento “más profundo” de sus usuarios.

