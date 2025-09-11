¿Toque de queda digital? En Francia se plantea poner límite a las redes sociales para menores entre 15 y 18 años

Los menores de 15 años en Francia deberían tener prohibido por completo el uso de las redes sociales, y aquellos de entre 15 y 18 tendrían que enfrentar un “toque de queda digital” nocturno, instó el jueves una comisión parlamentaria francesa sobre TikTok.

Esta recomendaciones se presentaron en un informe elaborado por esta comisión, tras meses de testimonios de familias, directivos de redes sociales e “influencers” para analizar el algoritmo de TikTok, una aplicación de videos cortos extremadamente popular entre los jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes, después de que Australia anunciara el año pasado que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Además de este informe, el presidente de la comisión, Arthur Delaporte, declaró a AFP que también presentó una denuncia ante la fiscalía contra TikTok por “poner en peligro la vida” de los usuarios.

Francia evalúa restringir el acceso a adolescentes, tal como se ha hecho en otros países. (Foto: freepik.es)

La comisión, al analizar esta aplicación, se encontró frente a “un océano de contenidos nefastos”, con videos que “promueven el suicidio y la autolesión” y “una exposición a la violencia en todas sus formas”, detalló Laure Miller, relatora principal del grupo.

Un portavoz de TikTok rechazó “categóricamente” la “presentación engañosa” de la comisión, y consideró que los diputados buscan “convertir a nuestra empresa en chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad”.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, lleva “mucho tiempo aplicando una política exigente en materia de seguridad y protección de sus usuarios”, sobre todo los adolescentes, declaró.

La comisión se creó en marzo para examinar TikTok y sus efectos psicológicos en los menores, tras una demanda presentada en 2024 contra la plataforma por siete familias que la acusaban de exponer a sus hijos a contenidos que incitaban al suicidio.

Geraldine, madre de una chica de 18 años que se suicidó, declaró que, tras la muerte de su hija el año pasado, descubrió vídeos de autolesiones que la joven había publicado y visto en TikTok.

“TikTok no mató a nuestra hija, porque ella ya no estaba bien”, dijo Geraldine, de 52 años y que prefirió no dar su apellido.

Pero, según ella, la plataforma no modera lo suficiente su contenido en línea, lo que hundió más a su hija en un estado de decaimiento.

El informe de la comisión recomienda que la prohibición a los menores de 15 años pueda ampliarse hasta los 18 si, en los próximos tres años, las plataformas no respetan la legislación europea.

Su propuesta de “toque de queda digital” para usuarios de entre 15 y 18 años consiste en que las redes sociales no estén disponibles para ellos de 22H00 a 08H00.