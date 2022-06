Uno de los grandes miedos de muchos usuarios es ingresar a una red social y encontrarse un spoiler de su película o serie favorita. En Twitter, una de las redes sociales más utilizadas, estos podrían aparecer sin ni siquiera buscar algo relacionado. Sin embargo, existe una forma de evitarlos.

Para evitar los spoilers en Twitter tenemos la opción de silenciar palabras. Esta nos permitirá no visualizar tuits que contengan lo que hemos marcado como silenciado en nuestro ‘Inicio’, sin importar si nosotros lo hemos retuiteado alguna vez o si alguna cuenta a la que seguimos lo tuitea. Es decir, oculta absolutamente todos los tuits que contengan esa palabra en específico.

Por ejemplo, el caso más resonante el año pasado fueron los spoilers de la película ‘Spider-Man: No Way Home’. En este caso, lo principal sería silenciar las palabras “Spider-Man”, “spiderman”, “Marvel”, “MCU”, “Sony”, “Dr Strange”, “Tom Holland”, “Zendaya”, No Way Home’, etcétera. Así, no nos enteraríamos de lo que pudo haber ocurrido en la película hasta el momento en que ya la hayamos visto, sin la necesidad de dejar de utilizar Twitter.

¿Cómo silencio palabras en Twitter?

1. Ingresa a la aplicación (no importa si es en PC o dispositivo móvil) y pulsa en ‘Configuración y privacidad’ (en web primero tendrás que pulsar ‘Más Opciones’ para visualizar el menú despegable).

2. Accede a ‘Privacidad y seguridad’, para luego pulsar en ‘Silenciar y bloquear’.

3. Escoge ‘Palabras silenciadas’ y pulsa el ‘+’ para añadir las que desees. Puedes configurar cuánto tiempo vas a querer que la palabra se encuentre silenciada.

4. En caso sepas de una cuenta que publique spoilers, por el motivo que sea, también puedes evitar ver sus tuits al agregarla en ‘Cuentas silenciadas’.

5. Si por algún motivo decides quitar esta opción, puedes seguir los mismos pasos y remover las palabras que te convenga.