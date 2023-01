Twitter estaría bloqueando deliberadamente el acceso de aplicaciones de terceros a la red social. De acuerdo con medios estadounidenses, la empresa de Elon Musk se encuentra buscando que los usuarios utilicen la plataforma de forma directa e incluso un ingeniero ha señalado que las caídas son “intencionadas”.

“La misteriosa interrupción de Tweetbot y otros clientes de Twitter de terceros que comenzó el jueves [12 de enero] por la noche fue una suspensión intencional. La suspensión cortó la capacidad de las personas de usar Twitter en aplicaciones externas, obligándolos a ir a la propia aplicación de Twitter”, señala The Information.

Erin Woo, periodista del medio, reporta que tuvo acceso a los mensajes de un canal de Slack de Twitter. En este, se aseguraba que la medida en contra de las apps de terceros era deliberada. Incluso, un ingeniero senior de la red social afirmó que “las suspensiones de apps de terceros son intencionadas”. Twitter ha iniciado el trabajo para comunicar la medida, según un gerente de márketing de productos los comentarios del canal, pero aún no se sabe cuándo se publicaría la información.

Por su parte, las aplicaciones aseguran que no existe una forma de comunicarse con Twitter para conocer de forma interna por qué ocurre este el problema. “Estamos en la oscuridad tanto como ustedes”, escribió Paul Haddad en una publicación en un blog. De acuerdo con The Verge, la empresa de Elon Musk no cuenta con un departamento de comunicaciones, por lo que es imposible tener una respuesta sin que involucre alguna cuenta oficial.

Sin embargo, según el medio, otras aplicaciones han seguido funcionando con normalidad. “Algunas aplicaciones como Albatross y Fenix han seguido funcionando para varias personas, aunque según el desarrollador de este último, la versión de Android ha sido eliminada, mientras que la versión de iOS se ha mantenido”, indica. Además, también hubo indicios de que solo fuera un fallo, pues algunas tuvieron momentos donde todo parecía normal. “Tweetbot volvió a estar en línea brevemente el domingo antes de que dejara de funcionar nuevamente”, agrega.

Pese a esto, el reporte de The Information prácticamente asegura que Twitter está intentando restringir de algún modo el acceso de estas aplicaciones a la API. El objetivo, como se mencionó antes, sería que simplemente los usuarios utilicen la red social de Elon Musk de forma directa. El multimillonario, desde su llegada a la plataforma, ha buscado la manera de monetizar con la app, pues pagó US$44 mil millones por la empresa. Si los usuarios ven la publicidad dentro de la aplicación, de forma obligada, significaría ingresos para la compañía.