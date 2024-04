Usuarios de X, antes Twitter, han criticado la implementación automática de la insignia azul en las cuentas que registren más de 2.500 seguidores verificados, por lo que algunos de ellos han optado por aclarar que no han pagado por la suscripción que la incluyen sino que su aparición se debe a una medida impuesta por la red social.

Inicialmente, cuando todavía era Twitter, esta verificación permitía saber que una determinada cuenta era de interés público porque pertenecía, por ejemplo, a periodistas, políticos o celebridades. Para recibir esta marca, los usuarios debían demostrar que se trataba de un perfil auténtico, relevante y activo.

La firma implementó un cambio en su política de verificación de cuentas con la llegada de su nuevo propietario, Elon Musk, a finales de 2022. Fue entonces cuando se reformuló el anterior sistema por el que se otorgaban insignias, cuando se lanzó Twitter Blue.

Esta modalidad, ahora conocida como X Blue, incluía la mencionada insignia -que cambia de color según el tipo de perfil-, así como otras funciones ‘premium’. Esto quiere decir que, para contar con este icono, solo es necesario estar suscrito a la plataforma, de modo que pueden lucirlo cuentas que no sean de interés general.

Con todo, el propietario de X anunció la semana pasada que todas las cuentas de la plataforma que reuniesen más de 2.500 seguidores verificados obtendrían las características de Premium de forma gratuita, entre las que está incluida la insignia azul.

Esta medida ha comenzado a implementarse entre los usuarios que cumplen con este requisito, que han recibido una notificación en la que se indica que “X se reserva el derecho a cancelar la suscripción gratuita a su exclusivo criterio”, tal y como ha avanzado uno de los nuevos usuarios con insignia, Peter Kafka.

El despliegue de estas membresías gratuitas ha generado quejas por parte de algunos de ellos, que insisten en que se trata de una insignia impuesta. Tal es el disgusto que la corresponsal senior de Business Insider, Katie Notopoulos, considera que “es un castigo por publicar demasiado”.

Otros usuarios como la periodista conocida en la red social como Empty Wheel, han subrayado que les “han forzado” a lucir la verificación en su perfiles, mientras que la redactora senior de Wired Lauren Goode ha escrito en su perfil: “Mi insignia azul ha regresado y solo quiero dejar claro que no pagaré a Elon Musk por esto”.

Conviene recordar en este punto que X Blue ya permite ocultar la insignia azul que se otorga con el pago de su cuota mensual o anual, tanto en el perfil como en las publicaciones. No obstante, la plataforma advierte de que es posible que algunas funciones no estén disponibles mientras no se vea la marca de verificación.