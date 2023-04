Twitter ya no existe como una compañía independiente. Ahora, ha sido absorbida por X Corp., lo que ha revivido el proyecto de Elon Musk de crear una aplicación para todo. ‘X’, como le llamó el magnate, sería una plataforma similar a WeChat, pero para Occidente. ¿Se hará realidad esta idea del multimillonario?

“Twitter ha sido absorbido por el multimillonario Elon Musk en más de un sentido. Ahora, sin embargo, la compañía en sí ya no es oficialmente su propia entidad, después de haber sido engullida oficialmente por X Corp. de Musk. Se erige como el primer movimiento oficial del propietario de la aplicación del pájaro azul para reinventar Twitter en una versión retorcida de lo que era antes, aunque todavía guarda antiguas maletas durante el viaje”, reporta Gizmodo.

Ninguna fuente oficial de Twitter ha confirmado el cambio. Incluso, se ha dado a conocer debido a una demanda. “Por supuesto, ni Musk ni Twitter lo han dejado claro. La noticia en realidad proviene de la conspiracionista antimusulmana de extrema derecha y candidata fallida al Congreso [de Estados Unidos], Laura Loomer. Anteriormente demandó a Twitter y a su exCEO, Jack Dorsey, junto con Mark Zuckerberg y Meta por sacar su cuenta de su plataforma”, agrega.

Twitter, entonces, ha sido absorbida por X Corp. y no es más una empresa independiente. “Según un expediente judicial del 4 de abril en esa demanda en curso, Twitter, Inc. ‘se ha fusionado con X Corp. y ya no existe’. Loomer tuiteó sobre el cambio el lunes [10 de abril]”, añade el medio.

Esta empresa tiene su sede en California. “X Corp. también es propiedad del holding X Holdings Corp. Según otra demanda en curso contra la compañía presentada por dos abogados de Florida que también fueron prohibidos en Twitter, X Corp. está constituida en Nevada y tiene su sede en San Francisco, California”, asegura.

Tras conocerse la noticia, Elon Musk solo ha tuiteado “X”. De por sí, el multimillonario ya había hecho pública su intención de crear una aplicación que compita con Twitter, en caso no la adquiriera, y que sea la “app para todo”. Es decir, que sea una especie de WeChat para occidente.

X — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Tras los cambios en Twitter y las decisiones de Musk, todo parecía indicar que no iba a seguir esa idea, pues incluso ya está monetizando de diferentes maneras en la plataforma. Sin embargo, el magnate podría retomar el proyecto y convertir a la red social en su soñada aplicación para todo.