UE pide a Facebook, Google y Twitter que protejan mejor a usuarios

La comisaria europea de Justicia dijo el jueves a Facebook, Twitter y Google que redoblen sus esfuerzos para que sus términos de uso estén más en línea con la normativa europea, diciendo que las propuestas enviadas por los gigantes tecnológicos se consideraban insuficientes.



El Ejecutivo de la Unión Europea y las autoridades de protección de los consumidores dicen que las tres empresas sólo han atendido parcialmente las preocupaciones sobre su responsabilidad y sobre cómo se informa a los usuarios sobre la retirada de contenidos o la finalización de contratos.

(Foto: AFP) (Foto: AFP) AFP

Las autoridades del bloque, que pidieron el año pasado los cambios, tienen la capacidad de imponer multas si las empresas no cumplen.



"Las normas de consumo de la UE deberían respetarse y si las empresas no cumplen, deberían afrontar sanciones", dijo la comisaria europea Vera Jourova en un comunicado. "Algunas empresas hacen ahora sus propias plataformas más seguras para los clientes, pero es inaceptable que esto no se haya completado ya y está llevando mucho tiempo", añadió.



Facebook dijo que había trabajado con las autoridades de la UE para hacer cambios en sus términos y para asegurar una mayor transparencia. Agregó que se planeaban más actualizaciones para este año.



"Durante mucho tiempo hemos tenido herramientas en vigor para informar a la gente sobre retirada de contenidos y pretendemos expandir estas herramientas más adelante este año", dijo una portavoz de Facebook.



Un portavoz de Google declinó hacer declaraciones y Twitter no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

(Fuente: AFP)