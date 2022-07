WhatsApp muestra notificaciones en nuestro celular para alertarnos que alguien nos ha enviado un mensaje o lo que ocurre algo con la aplicación. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas no podrían aparecer hasta que ingresemos a la app. ¿Cómo se puede arreglar este problema?

Antes que todo, los usuarios deben revisar situaciones que no permitirían que se muestren las notificaciones. Por ejemplo, no tener acceso a internet (WiFi o datos), así como la autorización para que la app pueda enviar estas notificaciones.

Otros casos es verificar que WhatsApp Web no esté abierto en algún dispositivo en esos momentos, pues podrían aparecer directamente ahí y marcarse como “visto”. Asimismo, verifica que tengas suficiente energía, pues podría activarse la función de ahorro, impidiendo que te lleguen las notificaciones.

¿Cómo arreglar las notificaciones de WhatsApp?

1. Asegúrate de tener la última actualización de WhatsApp. En ocasiones, no aparecen las notificaciones porque hay una nueva versión de la aplicación. Para hacerlo, solo ingresa a la tienda que utilices, busca la app y actualízala.

2. Comprueba que la opción ‘Permitir uso de datos de fondo’ esté desactivada. Esta función está pensada para evitar que se gasten los datos de tu celular si no estás conectado a una red WiFi y no estás usando la app en esos momentos. Es decir, la aplicación no funcionará en segundo plano mientras esta herramienta siga activada.

Para desactivarla, solo ve a Ajustes o Configuración > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones > WhatsApp > Uso de datos. Desactiva la opción ‘Permitir uso de datos de fondo’ y listo.

3. Comprueba que la opción ‘No molestar’ esté desactivada. Esta función genera que el usuario no reciba notificaciones, llamadas, SMS, entre otros. Para desactivarla, solo baja con el dedo desde la parte superior de tu pantalla para ver el menú. Busca el botón ‘No molestar’ y desactívalo.

4. Reinicia tu dispositivo móvil. En ocasiones, los celulares necesitan ser apagados por 30 segundos, e iniciados para que se reestablezcan las configuraciones que les hemos dado. Esto ocurre porque, como todo dispositivo, envejece y su funcionamiento no está en su mejor momento.

5. Actualiza tu sistema operativo. Cuando hay actualizaciones del sistema y no las hemos instalado, el equipo no funcionará correctamente. Por ello, el usuario debe asegurarse de tener siempre la versión más reciente.