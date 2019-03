Whatsapp | Tu cuenta corre peligro si tienes apps que alteran el servicio de mensajería

La red de mensajería instantánea WhatsApp anunció que suspenderá temporalmente las cuentas de otras versiones de la aplicación como ‘WhatsApp Plus’ y ‘GB WhatsApp’, que ofrecen características especiales y mejoras que, según la compañía, “violan las condiciones del servicio”.



“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’ significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si es así, debes descargar la aplicación oficial para continuar usando WhatsApp”, afirmó la compañía.

[Netflix | Los 210 códigos con los que podrás ver películas y series ocultas]



[Google Maps: los "guías locales" serán invitados al evento Connect Live]



La piratería en las apps llegó desde el antiguo MSN, a quien también le crearon una versión modificada que permitía enviar zumbidos muy seguidos y cambiar el avatar de forma automática, entre otras funciones.



Con las características exclusivas de ‘WhatsApp Plus’ y ‘GB WhatsApp’ los usuarios podían personalizar toda la interfaz, congelar la hora de conexión, ocultar los ‘checks azules’ y el ‘escribiendo…’ para determinados contactos o grupos, e incluso, aumentar el tamaño de archivos multimedia para enviar.



Si tu eres usuario de estas aplicaciones no oficiales y se quedaa sin servicio, debea guardar tu historial de chats antes de instalar la versión original y seguir estos pasos:



► GB WhatsApp



-Espera a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.



-En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad.



-Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos.



-Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla.



-En la esquina superior derecha toca Más > Renombrar y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

-Abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.



-En WhatsApp, verifica tu número de teléfono.



-En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.



-WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.



►WhatsApp Plus



-Abre Play Store y descarga WhatsApp. Si no puedes acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.



-Verifica tu número de teléfono.

"El Tiempo" de Colombia, GDA

Síguenos en Twitter...