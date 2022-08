Los usuarios pueden quedarse sin WhatsApp debido a la antigüedad de sus celulares, pues la app no da soporte a todos. Por ello, deben conocer qué versión de Android o iOS tienen en sus teléfonos móviles.

WhatsApp da soporte y recomienda usar la aplicación en celulares que tengan Android 4.1 o superior, así como iOS 12 o superior, para iPhone. Si bien no especifica que la app no funcione en versiones anteriores de los sistemas operativos, sí señala que no repara errores o problemas que se puedan producir en ellos.

“Los dispositivos y el software cambian con frecuencia, por lo que revisamos periódicamente qué sistemas operativos admitimos y realizamos actualizaciones”, indica WhatsApp en su blog. “Es posible que estos dispositivos no tengan las últimas actualizaciones de seguridad o que carezcan de la funcionalidad necesaria para ejecutar WhatsApp”, añade.

Esto se debe a la cantidad de personas que usan versiones de sistemas operativos antiguos. “Para elegir qué dejar de admitir, todos los años, al igual que otras empresas de tecnología, observamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen la menor cantidad de personas que todavía los usan”, afirma la app.

Por ello, los usuarios que tengan celulares antiguos podrían quedarse sin WhatsApp en cualquier momento. Para evitarlo, solo debes saber qué versión de Android o iOS tienes en tu smartphone, además de cómo actualizar estos sistemas operativos.

¿Cómo saber qué versión de Android o iOS tiene mi celular?

Para conocer si estás a punto de quedarte sin WhatsApp, debes revisar cuál es la versión del sistema operativo que tiene tu celular. Esta información la tienes en el mismo dispositivo, por lo que solo debes seguir estos pasos.

1. En Android:

Ve a ‘Ajustes’ y luego busca la opción ‘Acerca del teléfono’.

Al ingresar, encontrarás información sobre el modelo y la marca. Sin embargo, también habrá cuatro opciones. Escoge ‘Información de software’.

Dentro, verás una sección que dice ‘Versión de Android’ con el número del sistema operativo.

2. En iOS:

Ve a ‘Configuración’ y escoge el apartado ‘General’.

Dentro, busca ‘Información’ y púlsalo.

Te llevará a una nueva ventana. En ‘Versión del software’ encontrarás el número del sistema operativo.

¿Cómo actualizar Android o iOS?

Quizá tu celular aún pueda seguir usando WhatsApp, pese a ser antiguo. Pero, el problema es que no se ha actualizado el sistema operativo. Por ello, puedes hacerlo manualmente siguiendo estos pasos.

1. En Android:

Ve a ‘Ajustes’ y luego busca la opción ‘Acerca del teléfono’.

Al ingresar, encontrarás información sobre el modelo y la marca. Busca ‘Actualización de software’ y púlsalo.

Encontrarás la opción ‘Descargar e instalar’. En caso no esté actualizado, lo hará de forma automática.

2. En iOS: