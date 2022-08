WhatsApp permite utilizar la función de ‘visualización única’ para las fotos y videos. Con ella, la app busca que los usuarios puedan mantener su privacidad, evitando que esos archivos queden guardados en los dispositivos de otros. ¿Cómo se usa?

Esta función está pensada para que los usuarios no se arrepientan en algún futuro de las fotos o videos que han enviado en algún momento. Es decir, al igual que Instagram, busca salvaguardar nuestra privacidad al no permitir que los archivos se guarden en otras galerías. Sin embargo, no es retroactiva, por lo que no permite añadirla al contenido que hayamos enviado antes.

¿Cómo usar la ‘visualización única’ en WhatsApp?

1. Abre la aplicación y pulsa el chat donde quieres enviar la foto o el video.

2. Pulsa el botón de multimedia, representado por el ícono de un clip de papel.

3. Escoge crear una foto o video usando la ‘Cámara’, o escoge una de tu ‘Galería’.

4. Tras seleccionar le contenido que quieres enviar, te aparecerá una previsualización de este, además de la opción de agregarle un mensaje y poder editarlo.

5. A la derecha de la caja de texto se encuentra el botón de ‘visualización única’, el cual está representado por un ‘1′ encerrado en un círculo que se desvanece.

6. Pulsa esta función y WhatsApp te explicará en qué consiste. Dale a ‘Aceptar’ y cuando envíes la foto o video, solo se podrá ver una sola vez.

7. En caso cambies de opinión y quieras permitir que el destinatario pueda guardar el contenido, puedes darle al botón otra vez para desactivar la función. Sin embargo, solo se puede hacer antes de enviarlo.

¿Pueden sacar captura de pantalla de las fotos o videos que envío por WhatsApp?

La app indica que, pese a que existe esta función, los destinatarios sí pueden realizar ‘screenshots’ o grabar la pantalla para tener una copia de lo que enviaste. Sin embargo, WhatsApp viene trabajando en una actualización para evitar este tipo de conductas.

Al ser un contenido que tiene la finalidad de no guardarse en los dispositivos de los destinatarios, WhatsApp anunció que está probando la función para bloquear las capturas de pantalla. De esta manera, quienes intenten guardar contenido de visualización única, al tratar de hacerlo, les aparecerá una advertencia de la aplicación indicándole que no puede realizar la acción.