El pasado 8 de junio WhatsApp presentó Canales, una nueva herramienta de transmisión unidireccional para que creadores de contenido, ‘influencers’ o distintas organizaciones puedan mantener actualizado a sus seguidores con información relevante.

En los canales, los administradores podrán compartir a los demás miembros cualquier tipo de contenido, ya sean imágenes, videos, enlaces, archivos, entre otros. No obstante, los usuarios no tendrán la capacidad de responder, ya que el objetivo es comunicar la información sin que se genere una conversación, como si se tratara, por ejemplo, de un ‘newsletter’.

La función Canales comenzó a probarse inicialmente en dos países: Colombia y Singapur. A partir del 24 de julio estará disponible en Perú, Chile y algunos pocos países más. Primero, algunas organizaciones empezarán a implementar sus propios canales. Luego de dos semanas y a medida que la aplicación se va actualizando, cualquier usuario podrá crear su propio canal.

Conversamos con Paloma Szerman, directora de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina, sobre la nueva herramienta. Ella nos cuenta, entre otras cosas, cómo fue el recibimiento de Canales en Colombia y qué tanta acogida se espera que tenga en nuestro país.

Vista de cómo se ven los canales de WhatsApp. / WhatsA

¿Qué es Canales de WhatsApp?

Canales de WhatsApp es una herramienta que va a permitir a ‘influencers’, creadores de contenido y organizaciones públicas o sin fines de lucro compartir actualizaciones importantes e información relevante en tiempo real, y permitirnos recibir esas actualizaciones en WhatsApp sin tener que salir de la aplicación.

¿Qué tipo de contenido podrá difundirse?

Algunos usuarios tienen intereses en tecnología, otros en deportes o en espectáculos, en recibir la receta de su cocinero favorito o ver cómo le está yendo a su equipo de fútbol en el último torneo. Entonces, tendrán la posibilidad de recibir esas actualizaciones y esa información en WhatsApp de manera unidireccional, es decir, de la organización a los seguidores, de una forma más confiable, simple, privada y segura.

Tiene un parecido a Canales de Instagram.

Cada aplicación tiene su propio objetivo. Whatsapp, a diferencia de otras aplicaciones de la familia de apps de Meta, en su ADN es una plataforma de mensajería privada y esto significa que construimos Canales teniendo eso en cuenta. ¿A qué me refiero? Primero que todo, yo no voy a recibir las actualizaciones de información de un canal si no elijo seguir ese canal y, sobre todo, si yo ya estoy siguiendo un canal, no voy a poder ver quiénes de mis contactos están siguiendo el mismo canal ni quiénes son los otros seguidores, tampoco voy a poder ver la información privada del administrador del canal ni se me va a sugerir canales a los cuales seguir sobre la base de mi actividad de mensajería privada. Esto quiere decir que, a diferencia de otras aplicaciones, en WhatsApp no tenemos un enfoque de red social, no salimos de este ADN de mensajería privada para traer Canales a nuestros usuarios.

¿Cómo funcionará esta herramienta?

Influencers e instituciones puedan hacer llegar información a los usuarios de WhatsApp de manera simple. Para lograrlo, lo que se hizo fue separar Canales de nuestras conversaciones privadas en una nueva pestaña, que se llama Novedades o Actualizaciones, donde también encontraremos los estados de WhatsApp. Todo esto con el fin de no saturar de notificaciones la bandeja privada de los usuarios. Además, los canales van a estar silenciados por ‘default’, lo que quiere decir que no vamos a recibir un sinfín de notificaciones, salvo que quisiéramos activar la notificación de los canales.

¿De qué manera será la búsqueda de los canales?

Como mencioné, Canales va a estar una pestaña separada que se llama Novedades, ahí vamos a tener un directorio de canales donde vamos a poder buscar por nombres y también vamos a poder filtrar por categorías. En ambos casos, lo primero que vamos a ver son los canales verificados y siempre relacionados con el código país que tengamos en nuestra cuenta de WhatsApp y también según el idioma que tengamos configurado nuestro aplicativo.

¿Quiénes crees que aprovechen más este espacio?

Lo que nos muestra la experiencia en Colombia es que hoy 10 de los canales con más seguidores del mundo están en ese país y son principalmente medios de comunicación como RCN, Caracol, Semana; aunque también hay algunos ‘influencers’ como Tulio Recomienda, que es un ‘influencer foodie’. Esto demuestra que a los colombianos les interesa recibir esta información en WhatsApp, que les es práctico y cómodo, pero que también les es seguro y privado

¿Qué medidas específicas se han implementado para garantizar la privacidad de los usuarios, tanto de administradores de canales como seguidores?

Diseñamos Canales de WhatsApp con la privacidad en el centro. Esto significa que, como usuario, no podré visualizar los perfiles individuales de los seguidores de un canal. En lugar de ello, solo tendré acceso al número total de seguidores que tiene el canal. Además, no podré ver si mis contactos siguen los mismos canales que yo o si siguen otros diferentes. En resumen, la información personal y los números de teléfono de los seguidores de los canales permanecerán ocultos, así como también la información del administrador o administradora del canal. Todo esto se implementa con el propósito de evitar contactos no deseados y garantizar una mayor privacidad para los usuarios.

Por otro lado, si bien podemos compartir la información de un canal mediante un link o por un código QR, al final de cuentas es el usuario el que tiene que decidir si desea seguirlo. Tampoco se nos van a sugerir actividades u otros canales a los cuales seguir sobre la base de nuestra actividad de mensajería privada.

La función de Canales se ha estado probando primero en Colombia, ¿cómo ha sido la experiencia en ese país?

Anunciamos el 8 de julio la llegada de Canales y también el testeo en Colombia y Singapur. Hoy los 10 canales con más seguidores son de Colombia. Los primeros tres son medios de comunicación. Caracol, que es el más grande, hasta este momento ya superó los 440 mil seguidores.

La experiencia ha sido muy positiva, creemos que la herramienta ha sido muy bien recibida y que los usuarios colombianos están muy contentos de ya poder empezar a recibir esta información en Canales de WhatsApp.

¿Esperan tener el mismo recibimiento en los nuevos países en los que se empezará a probar la herramienta, entre los que se incluyen Perú y Chile?

Sí. De hecho, esta segunda fase de testeo que estamos trayendo a Perú, Chile y otros países de diferentes regiones la estamos haciendo del mismo modo que en Colombia. Eso quiere decir que vamos a anunciar el 24 de julio Canales con una serie de organizaciones aliadas, de manera que cualquier usuario de WhatsApp va a poder seguirlas. Dos semanas después, a partir del 7 de agosto y a medida que vamos actualizando la aplicación, también va a estar disponible la posibilidad de crear canales propios, no solo de seguirlos.