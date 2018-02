WhatsApp: Evita así que se guarden los videos en tu teléfono

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, recientes datos confirmaron que un cuarto de la población mundial la utiliza, es decir unos 1.500 millones de personas. Sin embargo, pese a ser tan popular, aún existen muchas funciones de la app que son desconocidas.



Hoy hablaremos de una en específico: desactivar la descarga automática de videos. Como sabras si es perteneces a esa cuarta parte de la población que usa WhatsApp, todos los video que nos comparten en los diferentes chats quedan almacenado de manera predeterminada en la memoria de nuestro celular.

En la parte inferior dejamos la configuración para que los videos no se descarguen de manera predeterminada en el celular. (Foto: Pixabay) En la parte inferior dejamos la configuración para que los videos no se descarguen de manera predeterminada en el celular.. (Foto: Pixabay) Internet

Si bien es cierto que nosotros mismos podemos ir a la galería de nuestro equipo para poder borrar los videos que nos envían uno por uno, si es que eres de aquellos que están incluidos en docenas de chats grupales en donde cada medio minuto envían un video, probablemente tu teléfono inteligente este repleto de estos.



Si ya te cansaste de recibir tantos videos en WhatsApp, pero no quieres salirte de los chats grupales debes seguir unos pasos muy sencillos. El mismo procedimiento también se puede aplicar con las fotos, aunque en el caso de las imágenes, por su peso ligero, no llenarán tanto la memoria del celular.



Lo que sí hay que tener en cuenta es que si aplicamos la configuración que a continuación vamos a enseñar, tendrás que decidir manualmente y de uno en uno qué vídeos queremos descargar y con cuáles prefieres no hacerlo.



Configuración:

►Ve a WhatsApp y presiona sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, ingresa a "Ajustes".



►Entra en "Datos y Almacenamiento".



►Finalmente, en la sección "Descarga Automática", desmarca la opción de "Vídeos" en los tres campos que hay.