WhatsApp: ¿Por qué sus trabajadores se volverán millonarios?

En 2014, Facebook vio en WhatsApp un tremendo potencial así que decidió comprarla. La red de Zuckerberg puso sobre la mesa un total de 19.000 millones de dólares, sin embargo, para que la compañía de mensajería aceptase cambiar de propietario tuvo una condición: que cada uno de sus empleados reciba 60 millones de dólares en acciones.



Este generoso incentivo fue uno de los argumentos decisivos en las negociaciones que hace cuatro años mantuvieron los fundadores de WhatsApp con Mark Zuckerberg, primer ejecutivo de Facebook, según informan en El Confidencial.

La compra

La transacción se acordó en un monto de 19 millones de dólares para WhatsApp, de los que 4.000 millones se abonarían en efectivo en el momento de la transacción y los 12.000 millones restantes se pagarían en acciones de Facebook.



El postre de la transacción sería un jugoso platillo de 3.000 mil millones de dólares para todos los empleados de la compañía, que en aquel entonces eran 50 personas.



Restricciones



No obstante, para que el talento no se fuera a disfrutar de su fortuna abandonando WhatsApp, Facebook aceptó hacer el pago siempre y cuando se cumplan estos tres requisitos: que los trabajadores permanezcan cuatro años en la empresa, que las acciones no sean canjeadas si hacerlo afecta negativamente la compañía y tampoco se podría transferirse el efectivo en su totalidad hasta alcanzar determinadas condiciones.



El primero de estos requisitos está a punto de cumplirse ya que este 2018 se cumplen cuatro años desde la negociación. En tanto al canje de la acciones, segundo requisito, en realidad solo representan el 0.3% de todo el capital, así que entregar el dinero no va a afectar a WhatsApp. Por último, la condiciones impuestas como tercer requisito son privadas por lo tanto es difícil saber de que tratan, pero es presumible que sirvan para que su gente no se vaya a disfrutar de su dinero todos a la vez.



Hoy en día son más de 200 los empleados que laboran para la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, pero no cabe duda que aquellos primeros 50 que esperaron cuatro largos años para obtener su fortuna deben estar infinitamente agradecidos con sus antiguos jefes.



