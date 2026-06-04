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El agente comercial en Messenger, WhatsApp e Instagram.
El agente comercial en Messenger, WhatsApp e Instagram.
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta ha presentado un agente comercial de inteligencia artificial (IA) para las empresas, que está disponible las 24 horas del día para atender las consultas de los clientes, en su idioma local, que está disponible a nivel global para organizaciones de todos los tamaños.

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