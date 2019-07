WhatsApp permitirá compartir tus estados en Facebook

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp

comenzó a probar una nueva función que permite compartir sus estados en otras redes sociales como la propia Facebook, publicándolos como las reconocidas historias.

Según lo dio a conocer el portal The Verge, WhatsApp introdujo la función en su aplicación en fase beta, pero por el momento no se encuentra activada en la versión normal. Además, no se ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento.

La nueva función que prueba WhatsApp permite compartir las publicaciones que desaparecen en 24 horas con otras aplicaciones, y se accede a ella a través de un botón localizado en la parte inferior de los estados.

En el caso de Facebook, la función permite compartir los estados de WhatsApp para que se publiquen directamente como historias de Facebook.

Según asegura la compañía y recoge el medio citado, el uso de esta función no enlazan ambas cuentas, sino que hace uso de las interfaces de desarrollo de aplicaciones (API) de WhatsApp que utilizan el resto de aplicaciones.

Además de Facebook, la nueva función de compartir permite también a los usuarios enviar sus historias a otras aplicaciones como Instagram, Gmail y Google Fotos, y por el momento no puede configurarse para que se compartan todos los estados de manera automática.

