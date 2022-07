WhatsApp Plus se ha convertido en una aplicación muy popular debido a que cuenta con más características que la app de Meta. Sin embargo, si lo usuarios la usan podrían terminar sin poder utilizar el WhatsApp original o incluso siendo víctimas de filtraciones de datos.

WhatsApp Plus permite chatear, enviar fotos, emojis, videos y documentos al igual que la original, pero también se puede cambiar el color de los chats y la plataforma, así como más contenido multimedia. Además, cuenta con otras funciones que ayudan a tener una mejor experiencia de usuario. Es decir, no es tan “simple” a la hora de personalizarla como la app original.

Si bien esto es bueno para el usuario, y el principal motivo por el cual se ha vuelto tan popular, al no ser una aplicación o versión oficial de Meta (como sí lo son las versiones light de Facebook o Instagram), podrían generarnos grandes problemas a largo plazo.

¿Por qué no debería usar WhatsApp Plus?

1. La plataforma de mensajería instantánea señala en sus términos y condiciones que si alguien, como usuario, cuenta con una versión de WhatsApp distinta a la original, su número puede ser “baneado” y nunca más podría usar la aplicación oficial. Es decir, su número ingresaría a una “lista negra” donde no se le permitirá usar la app real nunca más, perdiendo el acceso a este servicio.

2. WhatsApp Plus no tiene chats cifrados de extremo a extremo. Esto significa que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones o de terceros sin que nadie se entere. Al no ser app oficial de Meta, no cuenta con la privacidad que ofrece el gigante tecnológico.

3. La aplicación accede a la información de tu dispositivo, así como a sus apps y funciones. Esto puede poner en riesgo tu información, pues al otorgar permisos para que WhatsApp Plus ingrese a tu lista de contactos, por ejemplo, todos esos números y nombres pueden terminar en manos de un cibercriminal. Asimismo, al darle acceso a otras apps, como la Cámara o la función de Llamada, podrías estar dándole permiso a un ciberdelincuente para que las utilice. Si bien los creadores no forman parte de estos grupos de hackers, sus servidores podrían ser atacados por estos, lo que podría generar una filtración de datos. Incluyendo los tuyos.

(Con información de El Tiempo de Colombia)