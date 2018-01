WhatsApp: Así podrás conocer el contenido de los mensajes borrados

Desde hace un tiempo WhatsApp implementó la opción de borrar mensajes enviados, siempre y cuando el destinatario no los haya leído en el margen de los primeros siete minutos. La función es muy útil, pero puede generar un poco de incertidumbre o simple curiosidad en el receptor, ya que no sabrá qué le quisieron decir.

Sin embargo, existe una forma de poder leer los mensajes borrados. Se trata de la aplicación WhatsRemoved, la cual nos permite anticiparnos a la intención del remitente de eliminarla y crea un registro con cada mensaje borrado.

WhatsRemoved, registra todas las notificaciones de WhatsApp que nos lleguan y advierte cuáles han sido borradas, para luego mostrárnoslas. (Foto: Pixabay/CC0)

¿Cómo funciona?

En realidad se trata de un sistema muy simple, pero de gran mérito por su astucia. Para lograrlo recurre a las notificaciones, herramientas que son utilizadas por muchas aplicaciones, entre ellas WhatsApp. Así, WhatsRemoved, registrará todas las notificaciones de WhatsApp que nos lleguen y advertirá cuáles han sido borradas para luego mostrárnoslas.

Si bien, para que la aplicación pueda cumplir su labor debe “leer” todos nuestros mensajes, los términos del servicio de la misma aseguran no se recogerán los datos para comercializarlos ni utilizarlos con fines lucrativos. Su uso se limita a detectar cuando se elimina el mensaje.

Por otro lado, hay que indicar que solo se guardan los mensajes que han sido eliminados y aún no se hayan visto, no los que ya fueron leídos. Para comenzar a utilizarla solo basta instalarla y darle permiso para a leer las notificaciones que nos lleguen a WhatsApp.

Peligro de ser baneado por WhatsApp

Es cierto que el servicio de mensajería instantánea a veces suspende las cuentas de sus usuarios por utilizar aplicaciones de terceros, este no es el caso. Como informan en Xataka Móvil, en principio no hay nada que diga que no se puede utilizar ya que los baneos siempre vienen por quebrantar los términos de servicio.

WhatsApp tolera el uso de aplicaciones a tercero siempre y cuando no haya modificaciones ni comportamientos que comprometan la experiencia de los usuarios.



