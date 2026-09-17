icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Multicuenta en WhatsApp.
Multicuenta en WhatsApp.
/ META
Por Agencia Europa Press

WhatsApp prepara una ampliación del soporte multicuenta, que permitirá al usuario tener abiertas tres cuentas del servicio de mensajería abiertas de manera simultánea, en lugar de las dos que admite actualmente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.