Con el aumento de casos de robos de información en dispositivos electrónicos, la preocupación por mantener nuestra seguridad al máximo es una prioridad. En ese sentido, las aplicaciones de mensajería contienen información bastante sensible, por lo que una pregunta frecuente es qué tan seguras pueden ser.

Hace poco, el fundador del servicio de mensajería Telegram, Pavel Durov, publicó en esta aplicación una extensa crítica a WhatsApp, propiedad de Meta, en la que señala los riesgos y fallas en su sistema de privacidad. Como era de esperarse, su comentario causó revuelo entre los usuarios.

Si bien Telegram se ha posicionado como una de las principales alternativas a WhatsApp, ¿será que es de verdad más segura? Veámoslo a continuación.

WhatsApp vs. Telegram

De acuerdo a un artículo del blog de NordVpn, uno de los servicios de VPN más famosos de Internet:

“Telegram es encriptado, privado, seguro e independiente, lo que lo convierte en una mejor alternativa a WhatsApp, que es propiedad de Facebook, que recopila datos”.

En su texto se recuerda los escándalos de Cambridge Analytica donde Facebook (ahora Meta) fue duramente señalado de recopilar millones de datos de usuarios para publicidad política. Además de que WhatsApp fue multada con 255 millones de dólares por un organismo de control de la privacidad de la UE por no explicar cómo manejó los datos de los usuarios y no usuarios y por compartir datos de usuarios con otras compañías propiedad de Facebook.

Por otro lado, Antony Demetriades, vicepresidente de McAfee, dijo a Trusted Review lo siguiente:

“Telegram se ha posicionado como una aplicación comprometida con la mensajería privada y segura. Sin embargo, el hecho de que el cifrado de extremo a extremo no se use automáticamente en los mensajes enviados en Telegram significa que no es tan seguro como las plataformas de mensajería centradas en la privacidad como Signal, que ofrece cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones”.

En tanto, el CTO y cofundador de Searchlight Security, el Dr. Gareth Owenson, agregó que el cifrado de Telegram también tiene sus defectos.

“Telegram tiene la reputación de ser una aplicación de mensajería segura, pero esto se debe en gran parte al conjunto de características que ofrece en lugar del cifrado fuerte. La investigación realizada por Royal Holloway recientemente encontró vulnerabilidades en la criptografía utilizada por Telegram “, dijo el Dr. Owenson.

El caso de Signal

Signal ha sido el estándar de oro para la mensajería encriptada durante mucho tiempo, y la aplicación ido mejorando con los años. La mejor parte de la aplicación es que es de código abierto y gratuita, por lo que cualquiera puede inspeccionar el código base de la aplicación si así lo desea.

Desafortunadamente, Signal pierde algunas de las funciones que están disponibles en otras aplicaciones, como pagos UPI, mensajes destacados, compartir ubicación en vivo y más.

A continuación, dejamos un cuadro elaborado por el portal especializado Xataka en el que se muestra los datos que cada app vincula a nuestra cuenta.

WhatsApp Telegram Signal Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono ID de usuario ID de usuario Contactos Contactos ID de dispositivo Nombre de tu cuenta Datos de publicidad Historial de compras Ubicación aproximada Número de teléfono Correo electrónico Interacción del producto Informes de fallos Informes de rendimiento Información de pagos Atención al cliente Otro contenido de usuario

Una de las cosas que más sobresale es la gran cantidad de datos que vincula WhatsApp a una cuenta de usuario. Esto es así, sin embargo, porque la aplicación implementa sistemas como el de pago, y porque quiere saber qué tipo de errores y experiencia está teniendo cada usuario. No obstante, esto perjudica a la privacidad, ya que hace que Meta tenga muchos más datos sobre sus usuarios en sus servidores.

En el caso de Telegram, la app recuerda el nombre del perfil, los contactos, el teléfono y el identificador como usuario. Estos son datos esenciales para que cuando se inicie sesión en otro dispositivo sea más fácil identificarse y que Telegram pueda guardar nuestra propia lista de contactos, por si es que se entra desde una PC u otro móvil sin contactos. Podemos decir, entonces, que Telegram es como un punto intermedio.

En este sentido, se nota que la obsesión de Signal está en la privacidad, ya que solo recopila el número de teléfono para poder identificar a alguien como usuario. Esto puede repercutir en algunas incomodidades si se va cambiando de dispositivo, pero si se busca una aplicación que cuide la privacidad, esta es casi insuperable.

Como conclusión podemos decir que Signal hace más hincapié en la seguridad en comparación con las otras dos aplicaciones de mensajería. Pero, al ser WhatsApp la app que tiene todo el mundo, es probable que sea difícil evitar su uso, al menos, si es que por nada queremos tenerla instalada en nuestro teléfono celular, podríamos tenerla en un equipo secundario que no tenga SIM.