WhatsApp: El tutorial más tierno para aprender a usar esta app

Los niños de hoy están tan acostumbrados a la tecnología que muchas veces son sus padres quienes tienen que pedirles ayuda para resolver algún problema informático. En el otro extremo tenemos a los abuelos, quienes suelen ser muy renuentes a los dispositivos tecnológicos y por más que les intentemos enseñar una y otra vez a utilizar algún programa como WhatsApp siguen sin entender.



Pero en realidad en algunas ocasiones somos injustos con las personas de edad avanza y los subestimamos en lo tecnológico, todo lo que necesitan es que tengamos un poco de paciencia con ellos y que seamos didácticos . Así lo entendió Melina Corbetto, una joven que quería que su abuela aprendiera a utilizar WhatsApp para poder comunicarse cuando ella viaje.

“Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el MOMA o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi ‘abue’ no pueda aprender”, escribió en Twitter la joven.



El tweet con las fotos adjuntas del paso a paso de “como mandar un audio de Whatsapp” superó los tres mil retuits y se llenó de “me gusta”. El tutorial fue escrito “a la antigua”: en hojas de papel y con lapicero. Además de ser un tierno detalle, la explicación sorprende por su precisión.



A continuación te enseñamos los cuatro pasos de Melina



Prender el móvil

Cómo encender el teléfono, cómo desbloquearlo la pantalla y el aviso de que aparece otra pantalla.

Ingresar a la app

Aquí la joven explica a su abuela cómo debe entrar a WhatsApp. “Tocas esta figurita verde suavecito”, lo que lleva a otra pantalla distinta.

Buscar el contacto

Una vez dentro, la nieta explica a su abuela cómo buscar a quien mandarle un audio. Se encarga de recalcar que lo debe hacer “suave” o “despacito”, ya que muchas personas mayores no pueden usar el teléfono debido a que presionan muy fuerte la pantalla.

Enviar el audio

Por último, llegamos al envío de audio propiamente dicho. En este paso hay que apretar fuerte el micrófono que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar. “Si lo enviaste bien te va a quedar esto en la pantalla”, concluye.



Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

