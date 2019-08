WhatsApp Web y las diferentes formas de leer mensajes sin tener que “dejar en visto”

La aplicación de mensajería de WhatsApp Web es una de las más utilizadas para estar en contacto con familiares y amigos. El servicio cuenta con diversas opciones para enviar contenido multimedia y de texto, además de notificar al remitente cuando alguien ya ha leído su mensaje enviado.

Existen formas de leer los mensajes que recibes, sin abrir la aplicación y sin que tu contacto lo sepa. Entérate a continuación:

WhatsApp Web

En la versión de escritorio los chats se ubican en la parte izquierda de la pantalla, los que aparecen con un circulo verde son los que no has leído. Si deseas leerlos, desliza el mouse hacia algún chat que no hayas leído y coloca el cursor donde aparece el texto sin dar clic. De esta forma, se desplegará el mensaje completo sin necesidad de que la conversación se abra.

Es necesario mencionar que sólo podrás hacer esto con el último mensaje recibido, por lo que si te han mandado una serie de mensajes no los podrás leer todos.

Modo avión

Cuando quieras leer un mensaje, debes activar esta función del teléfono antes de acceder a ella. Esto desactivará tu conexión de datos, lo que te permitirá leer el mensaje sin ser visto. Cabe mencionar que si estás conectado a una red Wifi también debes desactivarla.

Widget WhatsApp

Otra forma de leer tus mensajes sin abrir la aplicación es por medio de un Widget. Para hacerte con uno en la pantalla principal de tu Android, toca y mantén presionado durante unos segundos, hasta que aparezca un menú con varias opciones. Entre ellas, verás la llamada ‘Widgets’. Selecciónala.

En el siguiente menú, busca el apartado dedicado a los widgets de WhatsApp Localiza el llamado ‘WhatsApp 4 x 2’.

Por último, toca sobre él hasta que te salga la página de inicio. Sin soltarlo, arrástralo hasta la página de inicio y suéltalo. Ahora podrás ver tus notificaciones y mensajes sin tener que abrir la aplicación.