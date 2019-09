WhatsApp Web: ¿Cómo enviar un mensaje a una persona que te ha bloqueado?

WhatsApp, y su versión para PC WhatsApp Web, es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo porque permite realizar varias funciones: dialogar con otras personas por llamada y videollamadas, enviar imágenes, archivos, videos, entre otros.

Muchas veces, por discusiones o diferencias, un contacto bloquea al otro y con ello evita mantener algún tipo de vínculo mediante la red. Cuando ello ocurre, es imposible el intercambio de mensajes. Sin embargo, existe un truco para poder enviarle algún mensaje, en caso se busque arreglar la situación.

Primero, se debe verificar que aquel contacto te ha bloqueado. Ello se comprueba revisando la foto de perfil o escribiéndole un mensaje, en el cual solo aparecerá un tic y no dos, que significa que el recado fue enviado.

Después de haber comprobado, es necesario crear un grupo de WhatsApp y añadir a la persona que te bloqueó.

En WhatsApp Web puedes crear un grupo así:

1- Pulsa en los tres puntos verticales ubicados en la parte superior izquierda.



2- Elegir la opción “Crear nuevo grupo”.



3- Añadir los participantes y ponerle nombre al grupo.



4- Y listo, tu grupo estará creado en WhatsApp Web.

Con este truco, el usuario podrá mandar mensajes a quien lo ha bloqueado. Asimismo, cuando este lea el recado aparecerá el doble tic azul.



WhatsApp Web puede ser visitada por extraños. De acuerdo con TechTIPPR, si alguien tuvo acceso a tu celular por unos segundos, puede escanear tu código QR y así acceder a tus mensajes.



No obstante, te puedes dar cuenta de la posible presencia de hackers comprobando las conexiones a WhatsApp Web que tienes abiertas desde la app.



Si ves una que no reconoces accede a Configuración / WhatsApp Web / Escritorio / Cerrar todas las sesiones.



Es importante considerar distintas maneras de aumentar tu seguridad en WhatsApp, esto es establecer una contraseña para entrar y no dar tu teléfono a personas que no conoces, señala TechTIPPR.

También están las formas obvias para darte cuenta si te están espiando tu WhatsApp como encontrar mensajes sin notificaciones que aún no has leído, horarios que no coinciden con tu última conexión, imágenes o fotos que no enviaste.