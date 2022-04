WhatsApp Web, la versión de la app de mensajería instantánea para navegadores web, se actualizó hace unas semanas, implementando la posibilidad de usarla sin necesidad de que el celular esté encendido o tenga conexión a Internet. Si bien la nueva función fue muy esperada por los usuarios de esta plataforma, un fallo que provoca que los mensajes tarden demasiado tiempo en aparecer ha provocado innumerables quejas en redes sociales.

Para resolver estos reclamos, Meta, empresa matriz de Facebook que también tiene a WhatsApp e Instagram como sus propiedades, decidió revelar las razones por las que ocurre este problema. La compañía detallo que la última actualización, la misma que añadió la opción de que la app funcione sin necesitar el móvil, trajo consigo un error.

El hecho de que los mensajes demoren tanto en cargar no se debe a la conexión de Internet de los usuarios o a la capacidad de la computadora en la que se utiliza la plataforma, sino que, al prescindir del smartphone en el que está registrada la cuenta de WhatsApp de la persona, la versión Web realiza un mayor esfuerzo para sincronizar todos los mensajes y archivos multimedia como fotos, notas de voz, stickers o GIFs.

Es decir, mientras más elementos tengamos en nuestra versión convencional de WhatsApp, más tardará la versión Web de la misma en cargar todo esto para poder verlos e interactuar con ellos desde nuestras computadoras.

Por ahora, no hay alguna guía que los mismos usuarios puedan seguir para solucionar el fallo y solo queda esperar a que los desarrolladores de la aplicación lo corrijan con una nueva actualización para WhatsApp Web. No obstante, por ahora no se tiene una fecha exacta de cuándo se lanzará.