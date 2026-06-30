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Resumen

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(Foto: magnific.com)
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Por Agencia Europa Press

WhatsApp permite desde este lunes reservar un nombre de usuario, una característica de privacidad que en los próximos meses permitirá ocultar el número de teléfono a otras personas o negocios cuando se contacte con ellos por primera vez.

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