WhatsApp y Twitch están entre las 16 firmas que podrían ser prohibidas a menores de edad. (Foto: AFP)
Agencia AFP

WhatsApp y Twitch entre las plataformas que serían prohibidas a menores de Australia
Australia podría incluir a las empresas tecnológicas y Reddit, así como el gigante del streaming y la firma de juegos Roblox, en la prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años, anunció el miércoles el regulador del país.

Plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube ya estaban incluidas en la prohibición, adoptada en Australia por primera vez en el mundo.

La jefa de la Comisión de eSeguridad australiana, Julie Inman Grant, escribió a más de 16 empresas para que “autoevalúen” si caen dentro de las condiciones de la veda.

La lista incluye también a Pinterest, Lego Play, la empresa de streaming Kick y la plataforma de juegos Steam.

Las empresas deberán argumentar si creen que su plataforma puede ser eximida de la prohibición, indicó la televisión nacional ABC.

Inman Grant dijo a ABC que algunos casos son “bastante claros”, pero que la comisión les “dará el debido proceso”.

El organismo regulador adelantó que al inicio se enfocará en plataformas con mayor número de usuarios, en los cuales hay mayor riesgo de daño.

